Ernesto Passaro di Uomini e Donne, altro incidente e corsa in ospedale: l’ex Cristiana Anania in silenzio

Nuova disavventura per Ernesto Passaro, il 25enne napoletano diventato popolare in tv per aver partecipato lo scorso anno a Uomini e Donne. Ha corteggiato Cristiana Anania e l’ha conquistata, lasciando il dating show di Maria De Filippi con la ragazza. A telecamere spente, la relazione è durata qualche settimana per poi naufragare tra accuse incrociate e polemiche. Il ragazzo, nelle scorse ore, è rimasto coinvolto in un incidente ed è corso in ospedale per sottoporsi a una serie di esami. I test hanno evidenziato la frattura di due costole.

Ernesto Passaro di nuovo in ospedale: due costole rotte

Passaro, dopo essere stato visitato dai medici, è stato dimesso. In alcune storie Instagram ha spiegato di provare molto dolore e di non potersi allenare. Non ha invece riferito alcun dettaglio in merito all’incidente che lo ha visto coinvolto. Un periodo non proprio fortunato per il 25enne che, anche prima dell’estate, a giugno 2026, era stato vittima di un altro incidente. In quel caso fu ricoverato per qualche giorno in ospedale, prima di poter fare rientro a casa.

In queste ore l’ex corteggiatore di UeD sta ricevendo via social molti messaggi di sostegno e vicinanza. Chi pensava che pubblicamente si facesse viva anche l’ex fidanzata Cristiana è rimasto deluso. Nessun pensiero su Instagram al 25enne da parte dell’ex tronista. Forse gli ha scritto in privato? Chissà… Quel che è certo è che la rottura tra i due è stata segnata dai veleni e che a oggi non c’è più alcun contatto tra loro. Non sorprende quindi che Anania non si sia espressa sull’ultima disavventura capitata a Passaro.

Lo scontro tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania dopo la fine della relazione

La storia d’amore tra Ernesto e Cristiana è giunta definitivamente al capolinea lo scorso aprile. I due, con una stringata nota diffusa sui social, avevano raccontato di aver deciso di lasciarsi a causa di incomprensioni caratteriali. A distanza di qualche giorno dal comunicato, hanno poi iniziato a criticarsi su Instagram.

A un certo punto, Passaro ha persino minacciato le vie legali se non si fossero fermate le indiscrezioni che sussurravano di suoi presunti tradimenti. In quel caso l’ex corteggiatore aveva chiarito di aver ricominciato a frequentare altre donne solamente dopo la conclusione del rapporto con Cristiana.

Quest’ultima, di recente, è tornata al centro del gossip. Si è mormorato che fosse molto vicina a Giovanni Grazioso, volto dell’ultima edizione di Temptation Island. C’è chi ha sostenuto che i due abbiano avuto un flirt. La ricostruzione non è mai stata né smentita né confermata dai diretti interessati.