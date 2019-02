Ermal Meta pronto per una pausa: “Dopo la vittoria a Sanremo qualcosa è cambiato”

Ermal Meta annuncia una pausa dalla musica a La vita in diretta

La vittoria a Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente ha inevitabilmente cambiato la vita di Ermal Meta. Il cantante albanese lo ha ammesso in un’intervista a La vita in diretta: “Ho fatto un sacco di concerti. Ora sto lavorando a un tour nei teatri”. Dopo tanto lavoro l’ex giurato di Amici ha voglia di staccare la spina: “Finito il tour prendo una pausa. Un anno per scrivere nuove canzoni”. E magari per godersi un po’ la vita privata, messa in stand by per dare spazio alla carriera. Sul palco dell’Ariston Ermal ha trovato il successo ma ha perso l’amore: dopo il trionfo con Fabrizio Moro è infatti terminata la sua lunga relazione con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo.

Ermal Meta ha dedicato a Silvia la canzone 9 primavere

Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati dopo la vittoria del musicista al Festival di Sanremo 2018. I motivi della rottura non sono mai stati svelati. Ma Ermal ha scritto una canzone sulla separazione da Silvia: 9 primavere. “È il mio modo per ringraziare questa persona. Senza di lei non ce l’avrei mai fatta in questi ultimi anni. È stata il mio ombrello quando pioveva e la mia coperta quando sentivo freddo“, ha confidato a Verissimo qualche tempo fa.

Ermal Meta ex fidanzata: chi è Silvia Notargiacomo

Silvia Notargiacomo ha 34 anni ed è una conduttrice radiofonica. Attualmente lavora a RTL 102.5 e a Radio Zeta. Prima di approdare alla radio ha lavorato a Music Tv come giornalista musicale. Dopo sono arrivati alcuni contratti con la Rai e le collaborazioni con Telenorba.