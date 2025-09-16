Ermal Meta, Io Canto Family è ‘troppo’: per Hunziker scommessa vinta

Lacrime e tante emozioni nella prima puntata di Io Canto Family 2025, in onda il 16 settembre. Tra i nuovi coach di questa rinnovata edizione del talent show di Canale 5 c’è Ermal Meta. Ebbene la presenza del famoso cantautore 44enne è una scommessa ormai vinta per Michelle Hunziker. Tanti applausi per lui, che su X viene celebrato da tutti i telespettatori che stanno seguendo la puntata.

La sua genuinità e le emozioni che non vuole nascondere hanno colpito il pubblico, che raramente possono vederlo così. Infatti, solitamente Ermal è possibile vederlo sui palchi dei suoi concerti o in eventi come il Festival di Sanremo, mentre si esibisce e basta. Nonostante questo, è già emerso, tramite anche le sue canzoni, il suo animo puro e dolce e la sua empatia. In realtà, il pubblico l’aveva visto in vesti simili ad Amici di Maria De Filippi, dove durante la 16esima edizione del Serale ha svolto il ruolo di giudice.

Questa volta, i telespettatori lo ritrovano come Coach di Io Canto Family, pronto a guidare i giovani concorrenti, accompagnati da un familiare. Ma questa prima puntata non è semplice per Ermal. Lo stesso cantautore mostra la sua difficoltà e non la nasconde. “Avvisateci, perché è da prima che trattengo le lacrime”, dichiara l’artista tanto amato dagli italiani, dopo aver accolto nella sua squadra Lia e sua mamma Nicoletta.

Il cantautore appare provato e con gli occhi lucidi. La storia di Lia, ma anche quelle dei concorrenti che si sono presentati precedentemente e successivamente, ha colpito molto Ermal. La bambina ha parlato di un’infanzia complicata, lontana dal padre, ruolo che ha svolto suo nonno nella sua vita. “Vi dico una cosa, grazie”, dichiara il Coach, rivolgendosi a tutti i presenti in studio, dimostrando che questo talent show lo tocca nel profondo per via delle emozionanti storie.

Complice anche il fatto che i protagonisti sono dei bambini, che hanno l’opportunità di aprirsi sui loro sentimenti e sui momenti di vita complicati vissuti in famiglia e non. Anche gli altri volti del programma non trattengono le loro emozioni. Michelle Hunziker appare più volte con gli occhi lucidi, commossa per le esibizioni e le storie portate sul palco del suo programma dai concorrenti.

La conduttrice svizzera ha rinnovato totalmente il talent show della prima serata di Canale 5, non solo con Ermal Meta, che sui social network è protagonista dei primi commenti positivi di questa edizione. Al suo fianco, come Coach, vediamo per la prima volta Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e Serena Brancale. Come giudici, invece, il pubblico vede Patty Pravo e Noemi. Per ora, sembra proprio che le scelte della Hunziker e di Mediaset siano state azzeccate, tra professionalità e una reazione positiva da parte dei telespettatori.