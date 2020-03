L’Eredità, c’è Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti: reazione di Insinna

By

L’Eredità, spunta Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti: la reazione di Flavio Insinna

Sorpresa all’Eredità, il celebre quiz preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Uno dei concorrenti giunti in trasmissione è niente po po di meno che il fratello di Jovanotti, Bernardo Cherubini (56 anni, nato a Roma 1 maggio 1963). E infatti il conduttore, nel presentarlo, lo ha sottolineato, con un po’ di ‘finto’ stupore (difficile credere che non sapesse l’identità del concorrente) e cercando di convincerlo a portare prossimamente nello show anche il Jova. Bernardo ha portato nel programma la sua vena simpatica, evidentemente un marchio di fabbrica della famiglia. Il rapper, oltre a Bernardo, ha anche una sorella, Anna. Inoltre ha avuto anche un fratello, Umberto, purtroppo deceduto in un incidente aereo nel 2007

Jovanotti e la famiglia: quando furono sconvolti dalla morte di Umberto Cherubini

Il 22 ottobre del 2007 Bernardo, Anna e Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, persero il fratello Umberto in un incidente aereo. Il lutto sconvolse l’intera famiglia. L’artista decise che da quel momento in poi lo avrebbe ricordato in ogni sua canzone.

La dinamica dell’incidente aereo che causò la morte di Umberto Cherubini

Il velivolo, sul quale erano a bordo il 45enne Umberto Cherubini e il 37enne Bruno Bianchella, precipitò nei pressi di Latina, probabilmente preso alla sprovvista dal forte vento di tramontana che soffiava quel giorno sulla zona. I due occupanti erano decollati poco prima da un campo d’aviazione di Nettuno, a poco più di un chilometro di distanza del luogo dell’impatto.