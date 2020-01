Epifania in tv: film e programmi in onda il 6 gennaio 2020

Epifania in tv: programmazione 6 gennaio 2020 Festa della Befana

Cambia la programmazione il giorno dell’Epifania in tv, tra le principali reti Rai e Mediaset. Il 6 gennaio 2020 su Rai 1 in occasione della Festa della Befana vedremo in tv l’evento Concerto dell’Epifania 2020 alle ore 9.40. Rispettivamente alle ore 10.30 e 11.55 vanno, invece, in onda A Sua immagine – Speciale Epifania e Santa Messa. Alle 12.00 viene trasmessa la Recita dell’Angelus, seguita da La prova del cuoco. Solito appuntamento con il Tg1 e Vieni da me nel primo pomeriggio. Non manca la puntata della serie Il paradiso delle signore e il programma La Vita è meravigliosa. Il pomeriggio in tv su Rai 1 termina con il gioco a quiz L’eredità. In prima serata vediamo, invece, in onda lo show Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia.

Rai 2 inizia la giornata dell’Epifania con il programma Cuori Rubati, seguito dalla puntata della serie Charlie’s Angels. Alle ore 7.00 fa compagnia ai telespettatori il film Striscia, una zebra alla riscossa. Sempre nella mattinata vediamo in onda la serie Streghe, O anche no, il TG2 e I Fatti Vostri. Dopo il TG delle 13.00, vengono trasmessi i programmi Quelli che aspettano e Quelli che il calcio. Il pomeriggio prosegue su Rai 2 con A tutta Rete, Rai Parlamento Telegiornale, TG2, Rai Sport e N.C.I.S.. Infine, dopo il TG2 delle 20.30 vediamo in onda in prima serata la serie tv 911.

La mattinata su Rai 3 vede protagonisti RaiNews24, Totò ospite a Studio Uno 1966, i film Santa Barbara e La bussola d’oro, il TG3 e il programma Quante Storie. Nel pomeriggio non ci sono grandi cambiamenti: vengono trasmessi i vari TGR e TG3, seguiti da Rai Parlamento Telegiornale e la serie Last Cop. Il pubblico di Rai 3 non perde l’appuntamento con Aspettando Geo e Geo. Dopo Blob, Generazione Bellezza e Un posto al sole, in prima serata vediamo in onda il film L’ultimo lupo.

Programmazione tv del 6 gennaio 2020: Palinsesto Mediaset

Su Rete 4 si parte con il film il Dottor Clown alle ore 9.10, seguito da Ricette all’italiana. Non manca l’appuntamento con i vari TG4, mentre alle ore 13.00 va in onda la serie La signora in giallo. Dalle ore 14.00 vediamo su Rete 4 Lo sportello di Forum, Ieri e oggi in tv Special, il film La storia di Glenn Miller e la puntata di Tempesta d’amore. Non manca all’appuntamento Stasera Italia alle ore 20.30 e in prima serata va in onda il documentario Mountains – La vita sopra le nuvole.

Canale 5, dopo i vari TG5, il giorno dell’Epifania vede in onda il film Una telecamera per due alle ore 11.00. Nel primo pomeriggio, invece, in occasione di questa festività il pubblico non assiste ai classici appuntamenti con le soap opera. Al loro posto vediamo il film Storia d’inverno alle ore 13.45 e La ricerca della felicità alle 16.30. Non mancano le messe in onda del TGCom e del gioco a quiz Avanti un altro!, seguito dal TG5 e da Striscia la Notizia. In prima serata viene trasmesso il film Pinocchio.

Italia 1, dopo i classici cartoni in onda la mattina, vediamo in onda tre episodi della serie Riverdale dalle ore 9.25, seguiti da Cotto e mangiato – Il menù e Studio Aperto – Meteo.it. Resta invariata la programmazione per I Simpson e The Big Bang Theory. Alle ore 15.50 va in onda il film Ruby Red, seguito da Mr Bean – Buon Anno Mr. Bean. Come sempre, sono previsti gli appuntamenti con Studio Aperto e con la serie C.S.I. Miami. In prima serata, invece, va in onda il film Now You See Me 2 – I maghi del crimine.

Programmazione Epifania 2020: tutti gli altri canali

La prima serata degli altri principali canali tv il 6 gennaio 2020 vedono in onda: Cielo – Land of Mine, Sotto la sabbia; Real Time – Vite al limite; Iris – Three Kings; La5 – Una tata magica.