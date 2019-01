Epifania in tv: film, cartoni e programmi in onda il 6 gennaio 2019

Programmazione tv del 6 gennaio 2019: Palinsesto Rai

I programmi in onda domenica 6 gennaio 2019 sulle principali reti Rai e Mediaset. L’Epifania di Rai1 inizia come di consueto con UnoMattina in famiglia e prosegue con Il concerto dell’Epifania e con lo speciale A Sua Immagine. Dalle 10:55 va in onda La Santa Messa seguita dall’Angelus. Dopo l’appuntamento con Linea verde va in onda una nuova puntata di Domenica In. Dalle 20:35 va in onda I soliti ignoti- Speciale Lotteria Italia.

Su Rai2 dalle 8 appuntamento con la serie tv Sea Patrol seguito da Un ciclone in convento. Alle 11 torna Mezzogiorno in famiglia. Dopo il tg vanno in onda i film Il manuale degli appuntamenti e 100% Coco. Alle 16:55 va onda il film Striscia, una zebra alla riscossa cui seguirà lo show Celentano C’è. Si prosegue con il film Dirty Dancing. Dopo il tg, in prima serata l’appuntamento è con Cenerentola.

Su Rai3 si parte con la serie tv Zorro – Un brindisi per Bernardo cui seguirà il film Spruzza, sparisci e spara. Dopo la serie Doc Martin va in onda il documentario Terre d’autore. Dopo l’appuntamento con l’informazione va in onda il film L’incredibile vita di Timothy Green. Dalle 16 nuovo appuntamento con il Kilimagiaro. Alle 20 torna Blob e in prima serata va in onda il film La soffiatrice di vetro.

Programmazione tv del 6 gennaio 2019: Palinsesto Mediaset

Su Canale 5 dopo Melaverde va in onda Beautiful cui seguirà Una vita. Dopo Il segreto, alle 17:20 va in onda Domenica Live Rewind. Alle 18:45 torna l’appuntamento con The Wall e dopo Paperissima Sprint va in onda il film Jurassic World.

Su Italia 1 invece si parte con Tommy e Jerry e Daffy Duck. Dopo Futurama torna la serie tv Una mamma per amica. Al consueto appuntamento con l’informazione e I Simpson farà seguito il film Mars Attacks!Alle 16.45 va in onda il film La sposa cadavere. Dalle 19:30 torna C.I.S. e in prima serata va in onda il film Un’estate ai Caraibi.

Su Rete 4 alle 10 va in onda La Santa Messa cui seguirà Dalla parte degli animali. Dopo il tg appuntamento con la serie tv Lucky Luke e alle 13:45 con Donnavventura. Il pomeriggio prosegue con il film I Ragazzi di via Pal. Dalle 19:30 nuovo appuntamento con Tempesta d’amore e in prima serata, dopo Stasera Italia Weekend, va in onda il film Come un uragano.