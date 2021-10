Enzo Paolo Turchi, chiusa la scuola di danza a Palermo: “Soldi persi”

Dopo l’emergenza Coronavirus la vita professionale di Enzo Paolo Turchi è cambiata molto. In un’intervista concessa al settimanale Visto il marito di Carmen Russo ha confidato che è stato costretto a chiudere la sua accademia di danza in Sicilia dopo il lockdown in Italia. Una grave perdita per l’ex ballerino, coreografo e insegnante, che ha perso molti soldi e ha rischiato addirittura di andare gambe all’aria.

Enzo Paolo Turchi ha spiegato che è stato costretto a chiudere la sua scuola di ballo perché con il Covid-19 avrebbe dovuto pagare 15 mesi di affitto dello stabile a vuoto. Il 72enne ha precisato:

“Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”

Enzo Paolo Turchi ha aggiunto che la sua scuola sfornava tantissimi allievi promettenti perché la sua era una vera e propria Accademia di danza. I saggi della scuola erano veri e propri galà da tutto esaurito. A tal proposito l’artista ha ammesso:

“Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il galà, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto”

Dopo la chiusura della sua attività in Sicilia Enzo Paolo Turchi si dedica completamente alla figlia Maria, che oggi ha quasi nove anni. La moglie Carmen Russo è invece nella Casa del Grande Fratello Vip: l’ex ballerina sta partecipando di nuovo al reality show dopo l’esperienza nel 2017.

La piccante confessione di Carmen Russo

A causa del Coronavirus per un lungo periodo Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, felicemente sposati dal 1987, hanno evitato di avere rapporti intimi. La celebre coppia televisiva ha deciso di concedersi qualche mese di astinenza in modo da non avere problemi sul lavoro. I due hanno provato pure a baciarsi con la mascherina ma poi hanno preferito evitare del tutto baci, abbracci e coccole.

La lunga storia d’amore tra Enzo e Carmen

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono sposati dal 1987. Una lunga storia d’amore che non è mai stata oggetto di gossip e malelingue. Una relazione solida e granitica, che non ha mai subito crisi o scossoni. Nel 2013 i due ballerini sono diventati genitori della piccola Maria. La bambina è nata con l’aiuto della fecondazione assistita, quando Carmen aveva 54 anni mentre il marito 64.