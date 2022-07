Da anni Enzo Iacchetti vuole entrare nel cast del Festival di Sanremo ma invano. Non nelle vesti di conduttore o comico bensì in quelle di cantante. Proprio così: il mezzo busto di Striscia la notizia ha provato più volte a partecipare alla gara musicale più importante in Italia ma non è mai riuscito nell’impresa. A detta del 69enne ci sarebbe un pregiudizio nei suoi confronti per via della sua carriera televisiva.

La confessione di Enzo Iacchetti

Ospite del BCT Festival del Cinema e della Televisione di Benevento Enzo Iacchetti ha svelato il suo sogno, rimasto fino ad oggi segreto, di partecipare al Festival di Sanremo:

“Ho un sogno che è quello di andare a Sanremo, ho scritto davvero delle belle canzoni e anche degli autori ne hanno scritte di belle per me. Sono anni che ci provo ma in Italia non è come in America, qui c’è la convinzione che se uno fa il comico deve fare solo il comico. Ti dicono: se sei comico cosa canti a fare, lascialo fare a quelli che cantano. E allora le ripropongo nei miei spettacoli in teatro e mi diverto a cantarle per il mio pubblico”

Tra una bocciatura e l’altra Enzo Iacchetti ha così deciso di registrare un album con tutte le canzoni che ha proposto alla commissione del Festival di Sanremo e che sono state bocciate anno dopo anno. L’artista ha inoltre ammesso di aver definitivamente abbandonato l’idea di calcare il palco dell’Ariston. A meno che Amadeus, direttore artistico della prossima edizione dell’evento, non sia interessato a questa candidatura…

Enzo Iacchetti ha rifiutato una proposta Rai

All’evento campano dove è stato protagonista Enzo Iacchetti ha inoltre spifferato di aver rifiutato una grossa offerta della Rai per restare a Mediaset, dove ormai lavora da tempo. “Per amore verso Mediaset ho rinunciato a una proposta della Rai in cui mi avevano offerto il triplo”, ha dichiarato l’ex compagno di Maddalena Corvaglia.

Iacchetti è uno dei volti storici della rete del Biscione: il suo primo ruolo importante è arrivato nel 1990 al Maurizio Costanzo Show, dove era poeta e cantante della trasmissione. Nel 1994 è stato scelto da Antonio Ricci come conduttore di Striscia la notizia.

Il suo debutto sul piccolo schermo è però avvenuto nel 1985, quando è stato scelto come semplice figurante per il format di Risatissima. Prima di approdare al mondo dello spettacolo Enzino ha lavorato svariati anni come agente di viaggio e animatore nei villaggi turistici.

Per il futuro Enzo Iacchetti ha anticipato che sta lavorando con l’amico e collega di sempre Ezio Greggio ad un progetto che potrebbe portarli addirittura a girare il mondo. Ma il comico ha preferito non svelare di più per il momento: “È ancora troppo presto per parlarne”.