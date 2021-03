Enula Amici 2021: significato nome e perché usa colori su mani e viso

Enula ad Amici 2021 è una delle grandi protagoniste di questa edizione. Non solo perché è riuscita a distinguersi grazie alla sua musica, ma anche per delle peculiarità che le appartengono e che non passano inosservate. A partire del suo nome, molto particolare, e finendo con la passione per i colori su viso e mani. Da quando è al Serale di Amici 2021 in tanti si domandano il significato del nome Enula, soprattutto quella parte di pubblico che non ha seguito il pomeridiano e che quindi è nuova. I telespettatori al Serale aumentano e non di poco, per cui ci sta che siano a caccia di curiosità sugli allievi. Sono tutte informazioni di nostra conoscenza.

Il suo vero nome è Enula Bareggi, quindi non si tratta di un nome d’arte. La cantante si chiama proprio così, lo ha spiegato su Instagram rispondendo alle curiosità dei fan. L’enula è in realtà una pianta erbacea con dei fiori gialli, appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Come mai si chiama così allora? Lei ha spiegato che è stata sua madre a scegliere questo nome perché da giovane raccoglieva questo fiore. Un questione affettiva, insomma. Di sicuro è un nome molto particolare e chissà che dopo Amici non ci saranno tante mamme in dolce attesa che lo sceglieranno per le figlie.

La seconda curiosità riguarda il look di Enula: perché usa colori sulle mani e sul viso? Anche in questo caso non c’è una spiegazione ricercata. Durante i daytime di Amici 20, la cantante ha spiegato che a lei piace molto giocare con i colori perché sente che i colori fanno parte di lei. Rispecchiano il suo carattere e la sua personalità, lei cerca di vedere sempre il buono nella gente e ama il prossimo. Quindi vede la vita a colori e le piace anche indossarli, non solo attraverso i vestiti.

Enula di Amici ha sempre avuto un look che ricorda un po’ la cultura hippie, d’altronde. E poi è un’amante dell’arte in tutte le sue forme, della pittura e della poesia, oltre che della musica. Sempre sui social inoltre lei ha raccontato di essere una persona introspettiva. Abbraccia la filosofia del Buddhismo, ma non si definirebbe buddista perché non ama definire il suo credo e in generale non ama le definizioni.