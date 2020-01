Enrique Iglesias di nuovo papà, Anna Kournikova è incinta: c’è il pancione

Enrique Iglesias e Anna Kournikova presto genitori: l’ex tennista è incinta, la paparazzata del pancione a Miami

Il cantante spagnolo Enrique Iglesias e la sua fidanzata ed ex tennista russa Anna Kournikova aspettano il terzo figlio. Cicogna in arrivo, almeno per la rivista spagnola Hola, che non ha dubbi, forte anche della paparazzata del pancione della sportiva. Il magazine ha immortalato i due vip a Miami, città americana in cui vivono. Lo scatto è stato fatto mentre i piccioncini erano su una barca a godersi un po’ di relax, probabilmente in vista del futuro bebè. Nessuna indiscrezione circa il colore del fiocco che appenderanno fuori dal portone di casa. Hola, però, fa sapere che il nascituro/a dovrebbe vedere la luce tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Anna ed Enrique non confermano né smentiscono: come di consueto la coppia si chiude nel massimo riserbo

Al momento la star iberica e l’ex fuoriclasse della racchetta non hanno confermato né smentito la news. Nessuna sorpresa, visto che la coppia, da sempre, è assai riservata circa la sua relazione e la sua vita privata. Inutile nemmeno cercare ulteriori indizi di pancini sospetti sui social poiché entrambi sono sempre molto attenti anche sulle piattaforme digitali a non far trapelare nulla. Insomma, massima segretezza. Il pancione, però, sembra proprio una prova lampante della gravidanza in corso della russa. Se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova, un amore lungo 17 anni: due gemelli e il terzo bebè in arrivo

Ricordiamo che Iglesias e Anna sono già mamma e papà. Il 16 dicembre 2017 hanno accolto due gemelli, Lucy e Nicholas. Anche all’epoca la dolce attesa fu coltivata nel massimo riserbo e lontano dai riflettori dei media, tanto che le prime foto dei bebè arrivarono a un mese di distanza dal parto. La relazione della coppia è duratura. La scintilla scoccò ben 17 anni fa. Anna era già un asso del tennis, bellissima e statuaria. Peccato che dovette abbandonare i campi giovanissima, a soli 26 anni, a causa dei numerosi infortuni.