Enrico Varriale sospeso: la decisione Rai dopo le accuse di stalking

Enrico Variale sarebbe stato sospeso in Rai dopo le accuse dell’ex compagna. Un periodo non facile per il conduttore sportivo, ma non è una decisione definitiva. Si tratta appunto di una sospensione, come riportato da Adnkronos, non di un allontanamento. Né è stato messo alla porta. I vertici Rai avrebbero optato per questa strada dopo le accuse di stalking mosse dall’ex compagna di Varriale. Dopo le accuse è stata aperta un’indagine e proprio in attesa di far luce sulla verità, la Rai ha pensato di tutelare sia l’azienda sia il giornalista stesso sospendendolo per un periodo di tempo.

Il periodo di sospensione è indeterminato al momento perché tutto dipenderà da quando si concluderanno le indagini. Enrico Varriale non comparirà in video fino a quando non sarà chiarita la sua posizione in merito alle accuse dell’ex compagna. Quest’ultima ha accusato l’ex vicedirettore di Rai Sport di stalking e di lesioni. Nella denuncia ha sostenuto di essere stata picchiata dal giornalista durante una lite avvenuta questa estate. Dopo questa lite, Varriale avrebbe tempestato di chiamate e messaggi l’ex compagna, arrivando a citofonare a casa sua anche alle sei di mattina. Questo avrebbe scatenato nella donna uno stato di ansia e paura, per questo ha deciso di denunciare.

Alle accuse ha fatto seguito un divieto di avvicinamento a meno di trecento metri dai luoghi da lei spesso frequentati. Enrico Varriale dovrà tenersi a debita distanza dalla donna insomma, sebbene lui si sia dichiarato già innocente. Il giornalista ha parlato di accuse del tutto false, ma fino a quando chi di dovere non accerterà la sua posizione non potrà più svolgere il suo lavoro come prima. Insomma, Varriale non si vedrà per un po’ sulle reti Rai, dove lavora da molti anni.

Oggi le ultime indiscrezioni sul caso vedono Enrico Varriale sospeso in video dalla Rai, anche per tutelarlo e non esporlo al giudizio del pubblico. Probabilmente per la dirigenza Rai è stato inevitabile prendere una decisione: rimanere fermi e in silenzio quando ci sono in ballo accuse simili sarebbe stato controproducente.