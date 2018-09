Enrico Silvestrin oggi: la nuova vita del conduttore di MTV

Chi è Enrico Silvestrin: età, fidanzata, figli e curiosità sulla nuova vita del conduttore MTV

Enrico Silvestrin,45 anni, è un noto attore e conduttore italiano. Il pubblico italiano lo associa soprattutto ai programmi in onda su MTV e ai film di Muccino. L’uomo ha infatti preso parte a molte delle pellicole cinematografiche di Gabriele. Sul piccolo schermo si è fatto conoscere anche grazie ad alcune delle più amate serie tv, come Distretto di Polizia e L’ispettore Coliandro. Nato a Roma, Silvestrin si è diplomato al liceo classico, per poi intraprendere gli studi universitari alla facoltà di Lettere. Nonostante ciò, l’attore sembra non aver mai preso la laurea. Ma chi è nella vita privata il noto conduttore e prossimo concorrente del Grande Fratello Vip?!

Enrico Silvestrin, vita privata: fidanzata e figlio dell’attore

La vita privata di Enrico Silvestrin non è mai stata al centro dell’attenzione. L’uomo pare infatti essere sempre stato molto riservato sulle sue storie d’amore. Per diversi anni, più precisamente dal 2007 al 2011 circa, Sivlestrin è stato legato sentimentalmente a Emanuela Familiari, da cui ha avuto anche un figlio, Gianmarco. Dopo la fine dell’amore con la mamma del suo bambino, non sappiamo se l’uomo si sia mai riaccompagnato. A quanto pare, la priorità di Enrico è solo ed esclusivamente suo figlio. Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore di MTV ha rivelato di convivere da circa due anni e mezzo, anche se non sappiamo chi sia la sua dolce metà.

Enrico Silvestrin: curiosità sull’attore e conduttore

Enrico si definisce una persona lunatica, anche se amata molto ascoltare gli altri e dispensare consigli. Oggi, Silvestrin spera di poter tornare a fare le sue cose e trovare uno spazio e un pubblico adatto. Senza dubbio, il Grande Fratello Vip potrebbe essere un gran trampolino di ‘rilancio’ se riuscirà a farsi notare e amare dai telespettatori del reality-show.