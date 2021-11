Enrico Papi vicino al preserale di Canale 5: il nuovo gioco è Gong, i dettagli

Enrico Papi condurrà un nuovo programma su Canale 5? Questo è quanto si vocifera da poche ore sul Web. Il ritorno sulle reti Mediaset del conduttore è stato più che premiato dagli ascolti, che in una domenica sera non sempre semplice hanno portato dei buoni risultati. Soprattutto considerando i dati delle prime serate della domenica delle precedenti stagioni. Insomma il pubblico di Canale 5 ha manifestato in questo modo il suo benestare per il ritorno di Papi a Mediaset e ovviamente l’azienda non può ignorare questo dettaglio. Pare non abbia neanche intenzione di farlo, dopo le ultime news.

Per Enrico Papi si starebbe prospettando un ritorno anche in un’altra fascia oraria e con un appuntamento quotidiano, o quasi. Quali programmi entrano nelle case degli italiani quasi tutti i giorni? Oltre ai contenitori dedicati all’attualità, per esempio quelli in mano a Federica Panicucci e Barbara d’Urso, e all’insostituibile Striscia la Notizia, ci sono i game show. Ed è proprio questo che potrebbe fare ben presto Enrico Papi: farà Gong su Canale 5? Questo è l’interrogativo che è arrivato oggi da Tv Blog.

Nel retroscena svelato dal sito in questione si legge che il conduttore sarebbe anche pronto a girare già la prima puntata. Il titolo del nuovo game show pare sia ancora provvisorio ed è Gong, ma potrebbe cambiare in corso d’opera. Lunedì si dovrebbe registrare la puntata pilota di questo nuovo format, negli studi di Milano, e alla conduzione ci sarà proprio Papi.

Gong potrebbe essere il nuovo preserale di Canale 5 , se tutto andrà bene, e andrà a sfidare L’Eredità. Enrico Papi darà quindi il cambio a Gerry Scotti, che andrà in pausa con Caduta Libera, e anticiperà probabilmente Avanti un Altro di Paolo Bonolis, che è confermato al momento per una parte della stagione. O forse si sposterà nel preserale estivo? Tutto è ancora da vedere. Non molto tempo fa però, a Tv Sorrisi e Canzoni, lo stesso Papi confermò di aver trovato un format leggero e divertente adatto per il preserale e che si sarebbe messo all’opera dopo Scherzi a Parte. Adesso è tutto nelle sue mani, insomma: la puntata pilota di Gong dovrà convincere i vertici Mediaset.