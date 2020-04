Enrico Papi, il nuovo Sarabanda: formula diversa, sfogo e rammarico

Sarabanda torna in Tv, le parole di Enrico Papi sul cambiamento dei palinsesti per il Covid-19

Nell’ultima intervista pubblicata da Nuovo Tv a parlare è stato anche Enrico Papi che si è sfogato sul cambiamento dei palinsesti per il Coronavirus e ha accennato anche la nuova formula di Sarabanda confermandone il ritorno su Tv8 col nuovo nome di Name that Tune – Indovina la canzone. Papi apprezza il lavoro delle trasmissioni d’informazione quotidiana ma crede che il pubblico meriti anche altri tipi di intrattenimento: “Credo che in Tv – queste le parole del conduttore – si dovrebbe smettere di dare solo notizie negative: meglio raccontare le storie di chi è guarito dal virus”.

Papi, la proposta sui palinsesti: “Bisogna trovare un sistema per farci continuare a lavorare”

“Bisognerebbe trovare – ha poi aggiunto – un sistema per permettere a noi artisti di continuare a lavorare, facendo intrattenimento. In fondo anche durante la guerra si facevano spettacoli per regalare qualche ora di spensieratezza alle persone. Stiamo vivendo una guerra, il compito a cui siamo chiamati i miei colleghi e io è soltanto uno: fare i giullari di corte”. Non per forza i giullari ma è vero che un’offerta televisiva variegata può influire positivamente sulle giornate di tanti telespettatori.

Nuovo Sarabanda, Papi conferma il nuovo nome Indovina la canzone e accenna la nuova formula

Lo stesso Papi al riguardo ha sottolineato il successo delle repliche dei Soliti Ignoti, e si è anche leggermente sbottonato sul ritorno del suo Sarabanda in una formula completamente inedita. Papi ha spiegato che lo show musicale non andrà in onda ad aprile come invece si credeva: “Sì – ha raccontato –, eravamo pronti ad andare in onda ad aprile con cinque puntate in prima serata ma ora… Il programma sicuramente si farà, non sappiamo ancora quando”. In effetti lanciare un programma in periodo di crisi come questo forse non sarebbe stata una buona idea; è bello però che Name the Tune sia stato confermato perché in fondo Sarabanda ai suoi tempi fu uno show di larghissimo successo.

Il nuovo Sarabanda non sarà come lo ricorda il pubblico: le parole di Papi

Al riguardo Papi ha confermato che ci saranno cose molto diverse dall’edizione originale: “Sarà – ha detto a un certo punto – un grande show in un bellissimo studio, ma Sarabanda non tornerà come lo ricorda il pubblico. Si chiamerà Indovina la canzone, e ci sarà da divertirsi ma non vi dico di più perché non voglio rovinare la sorpresa”.

Papi e il Coronavirus: “Mi sarebbe piaciuto andare in onda in un momento così particolare”

Papi ha un grande rammarico che potete collegare senz’altro a quanto abbiam detto sinora: quello di non essere andato in onda “anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo” per via di evidenti “difficoltà di realizzazione che non dipendono da noi artisti. Anche noi ovviamente siamo chiamati a rispettare le regole, com’è giusto che sia”. A quanto pare nel nuovo Sarabanda ci saranno molte più manche rispetto a quelle che abbiam visto nel format originale e a tutto si aggiungeranno anche sfide inedite. Papi ha rivelato poco ma ciò che ha detto ci ha senz’altro incuriosito!