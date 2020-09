Enrico Papi, grave lutto per il conduttore: è morta la madre

Ore difficili per Enrico Papi. Il conduttore ha perso l’adorata mamma che solo cinque giorni fa aveva compiuto 81 anni. La signora Luciana soffriva da tempo di una brutta malattia. Qualche tempo fa la donna, nella vita proprietaria terriera, era stata ospite nel salotto di Barbara d’Urso insieme all’intera famiglia, per raccontare il legame e la complicità che la univa al figlio, famoso conduttore oggi al timone di Guess My Age. Presente in quell’occasione pure il marito Samuele, di professione commerciante d’auto. Papi ha deciso di salutare l’adorata madre con una toccante ed emozionante dedica su Instagram, dove ha condiviso anche uno scatto della signora Luciana. Il 55enne ha pubblicamente ringraziato la madre per l’amore e devozione ricevuti.

È morta la madre di Enrico Papi: l’ultimo saluto del conduttore

“Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene”, ha scritto Enrico Papi su Instagram, che è stato subito inondato dall’affetto dei suoi follower. Tantissimi like e molteplici i commenti di condoglianze.