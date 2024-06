Enrico Papi: “I cantanti ora fanno i presentatori, e noi?” La polemica

Negli ultimi anni abbiamo visto come i ruoli televisivi spesso si mischino tra loro: moltissimi cantanti si sono cimentati nel ruolo dei presentatori. Ma i presentatori che cosa ne pensano? A Enrico Papi non piace l’idea e lancia una sfida: se i cantanti presentano, i presentatori dovranno andare a Sanremo!

Nelle ultime ore è partita una polemica che si sta espandendo a macchia d’olio. Sul blog di Davide Maggio, il redattore Mattia Buonocore ha esplorato un po’ il caso dei cantanti che sono diventati conduttori. A partire da Fedez, passando poi per Giorgia, Nek, Anna Tatangelo, Francesca Michielin e molti altri, oggi non è raro vedere i cantanti che siamo abituati a vedere cantare nelle vesti di presentatori. Il team di Davide Maggio si domanda cosa succederebbe se le cose andassero al contrario, ossia se i presentatori decidessero di diventare cantanti, come si sentirebbero a condividere il palco con qualcuno che non fa di mestiere il cantante? Secondo Buonocore, ognuno dovrebbe fare il suo, i cantanti a cantare e i conduttori a condurre. A dare manforte a questa proposta, ci pensa Enrico Papi con un’intervista esclusiva a TV Blog in cui non le manda di certo a dire.

“Come serve tecnica per cantare, anche per presentare serve la gavetta” Papi contro i cantanti

In occasione della presentazione del nuovo programma estivo di Italia Uno, dal titolo TILT, Enrico Papi ci ha tenuto a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il programma musicale andrà in onda da metà luglio e nonostante Papi sia reduce dal flop de La Pupa E Il Secchione, non ha paura di mettersi di nuovo in gioco. E anzi, parlando proprio de La Pupa E Il Secchione sente di aver sbagliato ad accettare delle scelte e che questo errore gli è servito ad imparare a dire dei ‘no’ e a scegliere il programma migliore per le proprie corde. Questo perché, dice, serve gavetta e tecnica per diventare presentatore, come serve tecnica per cantare, ma oggi i cantanti pensano di poter fare i conduttori.

Enrico Papi allora scherza, dicendo di voler lanciare la sigla di TILT come tormentone estivo e poi proporre un pezzo a Carlo Conti per Sanremo 2025. E non sarebbe neanche la prima volta che ci prova: Papi confessa che lui e Fabio Rovazzi avevano scritto una canzone per il Festival di Sanremo 2016, condotto sempre da Carlo Conti che la accolse pure con entusiasmo. Fu Rovazzi però a tirarsi indietro. Papi invece lancia un’ulteriore frecciata ai cantanti presentatori: lui adora cantare per scherzo, non si prende sul serio quando canta perché sa che quello non è il suo mestiere, mentre i cantanti che fanno i presentatori senza aver fatto gavetta o aver tecnica, si prendono molto sul serio. Infine dice che secondo lui questa è una moda, che i vertici televisivi pensano che basti essere famoso per fare il presentatore.