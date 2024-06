Enrico Papi e l’ex Miss Italia roventi ma lui è sposato: foto e dettagli

Gossip rovente: Enrico Papi è stato paparazzato a Formentera mentre baciava ardentemente Claudia Motta, Miss Italia nel 2021 che ha anche collezionato qualche esperienza in tv. La modella romana (24 anni) lo scorso anno partecipò per pochi giorni a L’Isola dei Famosi. Il conduttore allora era opinionista del programma. E sembra proprio che i due si siano conosciuti grazie al reality show dei naufraghi. A sorprenderli a scambiarsi effusioni inequivocabili nel mare cristallino delle Baleari è stato il magazine Chi. Gli scatti stanno destando non poca curiosità in quanto Papi sarebbe ancora ufficialmente sposato con Raffaella Schifino con la quale lo scorso anno ha festeggiato i 25 anni di matrimonio.

Enrico Papi e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: baci ardenti, giallo sul matrimonio del conduttore

Un amore che “non fa più notizia”, ha commentato Enrico Papi in tempi non sospetti quando gli è stato chiesto delle sue nozze. Invece ora fa notizia eccome. Il suo legame con la giovane ex Miss Italia spinge a credere che la love story con la Schifino sia naufragata. Tra la Motta e Papi ci sono ben 35 anni di differenza: lei è classe 2000, lui 1965. A Formentera, ha spiegato Chi Magazine, ha soggiornato nella stessa casa in cui lui era solito passare del tempo con la moglie. Resta da chiarire se si sia davanti a un tradimento oppure se il matrimonio è finito in gran silenzio nei mesi scorsi ed ora il conduttore è libero da vincoli sentimentali.

Chi è l’ex Miss Italia Claudia Motta, la nuova fiamma di Enrico Papi

Claudia Motta è diventata Miss Italia nel 2021. Nata il 5 settembre 2000, nel 2023 è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi, l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi. Nel programma ci è rimasta poco in quanto fu costretta a lasciare l’Honduras quindici giorni dopo esservi sbarcata. La sua esperienza si è conclusa anzitempo a causa di un infortunio. Una volta rientrata in Italia, la ragazza ha annunciato la fine della relazione vissuta con lo chef televisivo Simone Rugiati. Ora è rispuntata al fianco di Papi. La passione è alle stelle.