Enrico Papi e i segreti del suo dimagrimento: “Sono passato dalla taglia 52 alla 46”

Enrico Papi in forma a 53 anni: “Ho fatto una dieta che mi ha cambiato il fisico. Sono passato dalla taglia 52 alla 46”

Enrico Papi, dopo una lunga pausa dalle scene, è tornato in televisione pieno di buoni propositi e nuova energia. Il conduttore, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di sentirsi ancora oggi in piena forma. “Tempo fa ho fatto una dieta che mi ha cambiato il fisico. Ero un po’ cicciottello” ha dichiarato l’ex presentatore di Sarabanda “Sono passato dalla tagli 52 alla 46. Ora nelle foto sembro il figlio di quello che ero un tempo”. Il segreto per mantenersi giovane, però, è anche un altro. “Ho un figlio piccolo, Iacopo, di 10 anni” ha raccontato Papi.

Enrico Papi dimagrito: dieta e sport sì, ma senza esagerare

Per mantenere la forma fisica recuperata Enrico Papi, nella sua intervista, ha spiegato quello che fa oggi dopo aver perso i chili di troppo. “Non mangio più pasta a pranzo e a cena e non faccio più footing, preferisco passeggiare” ha dichiarato lui “A volte vedo passare questi cinquantenni che corrono sudati ad agosto e dico: ma sono matti!”. Questo, però, non lo fa di certo sentire “vecchio”. Lui stesso, infatti, ha confessato: “Di cervello posso avere dai 16 ai 18 anni e come intraprendenza sono ancora un trentenne”.

Enrico Papi vs Lemme: la polemica e la risposta del conduttore sui social

Tempo fa, in merito alla forma fisica di Papi, aveva avuto da ridire il controverso Dottor Lemme. Quest’ultimo, infatti, aveva dato del “ciccione” all’ex conduttore di Sarabanda che, di tutta risposta, aveva pubblicato sui suoi profili social una foto dove mostrava, senza alcuna riserva, il suo fisico asciutto e per niente fuori forma. Lo scontro tra i due, ovviamente, aveva animato il web. Questa polemica, tuttavia, risale a diverso tempo (e chili) fa. Ad oggi, quindi, può ormai considerarsi un capitolo archiviato.