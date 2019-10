Il Paradiso delle Signore: l’attore di Riccardo Guarnieri parla della sua donna ideale

È un periodo d’oro per Enrico Oetiker. L’attore italo-svizzero è tornato in tv ne Il Paradiso delle Signore, dove indossa i panni del ricco Riccardo Guarnieri dal 2018. Ma presto il 28enne sarà pure sul grande schermo, visto che è stato scelto per il nuovo film di Checco Zalone. Dunque, tanto lavoro per Enrico ma poco spazio per la vita privata. Oetiker è ancora single ed è in cerca del grande amore, quello con il quale costruire una famiglia. La donna ideale dell’attore, come confessato dal diretto interessato al settimanale Grand Hotel, è Giulia De Lellis. Sì, proprio la popolare ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi apprezzata web influencer e fidanzata del pilota di MotoGP Andrea Iannone.

Le parole di Enrico Oetiker su Giulia De Lellis

“La mia fidanzata ideale deve essere di statura non elevata, perché non sono certo un corazziere e l’estetica di coppia vuole la sua parte. Poi deve essere mora, mediterranea, esile e con viso acqua e sapone. Un tipo alla Giulia De Lellis, la influencer che vedemmo al Grande Fratello Vip. Ma la vorrei un po’ più semplice, più ragazza della porta accanto“, ha confidato Enrico Oetiker alla rivista. “Di carattere deve essere forte. Perché mi piace essere dominato, non in senso fisico ovviamente…Sono un eterno indeciso: non sono uno che subisce le cose, ma diciamo che la mia opinione è molto elastica. Quindi ho bisogno di una donna che mi trascini”, ha aggiunto l’attore de Il Paradiso delle Signore.

Enrico Oetiker è single e cerca la donna giusta

“Mi è sempre capitato di fidanzarmi con un’attrice. Al Paradiso delle Signore è la prima volta che sono riuscito a non innamorarmi di una mia collega. Sono fiero di me. L’ultima mia relazione è durata un paio di mesi. Certe volte le donne sono strane, io sono un romantico”, ha chiarito Enrico Oetiker.