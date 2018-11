Enrico Nigiotti: “Voglio essere ricordato per le mie canzoni non per il fisico”

Enrico Nigiotti, fan innamorate ma lui dichiara: “Voglio essere ricordato per le mie canzoni”

Enrico Nigiotti, fin dagli esordi della sua carriera, si è sempre distinto per il suo talento di musicista e la sua bravura come cantautore. A X Factor, inoltre, l’ex allievo di Amici ha dimostrato lo scorso anno di essere diventato col tempo un artista completo, convincendo così sia il pubblico che la critica. Enrico Nigiotti, oltre ad essere un ottimo cantante, è però anche un bel ragazzo, e questo è innegabile. Intervistato dal settimanale Oggi, allora, il cantante ha ribadito a tal proposito di non essere molto interessato agli apprezzamenti fisici delle fan ma di puntare ad altro. “Ciò che rimane di un musicista sono le sue canzoni” ha spiegato Nigiotti “Ed è per quello che voglio essere ricordato, non per il fisico”.

Enrico Nigiotti: ecco come è nata l’idea del duetto con Gianna Nannini

Una delle canzoni più ascoltate e apprezzate del nuovo disco di Enrico Nigiotti è sicuramente quella fatta insieme a Gianna Nannini. Come è nata l’idea di lavorare insieme? “Nulla è nato a tavolino” ha raccontato lui nella sua intervista “Io tre anni fa ho aperto i suoi concerti e tra di noi è rimasto un rapporto di stima. Lei ha voluto provinare un mio pezzo a Londra e così è nata questa canzone. Ne vado fiero”. Del nuovo album Cenerentola, in fine, Enrico Nigiotti ha detto: “Rappresenta il mio riscatto, la rinascita. È una sorta di mio diario intimo e libero”.

Enrico Nigiotti: il riscatto a X Factor dopo Amici e Sanremo

I grandi sogni di gloria di Enrico Nigiotti, dopo la sua partecipazione ad Amici, hanno dovuto fare i conti con una lunga battuta d’arresto in passato. X Factor, però, l’anno scorso ha dato la possibilità al cantante di rimettersi in gioco e di farsi notare. Un vero e proprio trampolino di lancio che, alla fine, è riuscito a fargli conquistare il suo spazio all’interno grande panorama musicale di oggi.