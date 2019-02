Enrico Nigiotti, il ricordo di Elena D’Amario: pubblico in delirio

Enrico Nigiotti a Domenica In: il successo di Nonno Hollywood e il ricordo di Amici con Elena D’Amario

Mara Venier accoglie con grande calore Enrico Nigiotti a Domenica In. La conduttrice appare piuttosto entusiasta nel vedere il giovante cantante, che si imbarazza particolarmente. Più volte la presentatrice fa notare l’imbarazzo del ragazzo, il quale diventa spesso rosso in viso a causa delle particolari domande. Infatti, Mara rivela di essere una grande fan di Enrico, molto amato soprattutto dal pubblico femminile. La conduttrice fa notare il bel fisico di Nigiotti, che per il caldo decide di restare in studio con una t-shirt. La Venier chiede a Enrico se è soddisfatto della sua esperienza al Festival di Sanremo 2019, con il brano Nonno Hollywood. Il cantante ammette di essere attualmente molto felice, anche perché sta ricevendo messaggi molto belli da parte del pubblico. “Bravo Enrico, mi piaci. Sei una persona allegra, positiva e profonda”, dichiara Mara a Enrico. Tutti e due si lasciano andare spesso a dei momenti ironici, soprattutto quando Nigiotti le dedica il brano Amore è in diretta. Ma ecco che viene mostrata una clip riguardante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, che riguarda Elena D’Amario.

Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario: la clip a Domenica In manda i fan in tilt

A Domenica In, Mara fa presente che il percorso di Enrico è iniziato proprio ad Amici. In ricordo di questa sua esperienza, viene mandato in onda il filmato in cui Enrico ed Elena stavano per finire insieme al televoto. I fan più affezionati al cantante, ricorderanno che tra i due era nata una bellissima storia d’amore all’interno della Scuola. Proprio per tale motivo, Nigiotti non riuscì ad andare al televoto con la D’Amario, tanto che chiede a Maria De Filippi l’autoeliminazione. Un gesto d’amore molto importante, che è rimasto nel cuore di tutti i fan della coppia. Enrico non si lascia andare ad alcuna dichiarazione riguardante Elena, ma spiega a Mara che non è lei la sua attuale fidanzata.

Enrico Nigiotti: il pubblico chiede al cantante di tornare con Elena D’Amario

Di fronte al filmato di Amici mandato in onda a Domenica In, i fan vanno in delirio sui social. Il ricordo di Enrico ed Elena li sorprende e non può far esplodere una vera e propria rivolta da parte del pubblico, che vorrebbe rivederli insieme. “Il momento migliore della storia della tv, li amo. Vi prego, rimettetevi insieme”, questo è uno dei tantissimi commenti da parte dei fan della coppia. I due si lasciarono dopo il talent, quando Elena lasciò l’Italia per raggiungere l’America. Nel frattempo, Enrico confessa di aver ricevuto dei messaggi dopo il Festival di Sanremo da parte di Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Gianni Nannini, con cui ha collaborato in questi anni.