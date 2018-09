Enrico Montesano, profanata tomba della madre: lo sfogo dell’attore a Pomeriggio 5

Profanata la tomba della madre di Enrico Montesano: l’attore furioso interviene durante la diretta di Pomeriggio 5

“Profanata la tomba della madre di Enrico Montesano”, questa la notizia che, da stamattina, è rimbalzata da un sito web all’altro senza sosta. Dell’accaduto, ovviamente, se ne è parlato anche a Pomeriggio Cinque. All’attore che, come forse in molti già sanno, hanno rubato alcuni oggetti lasciati nella tomba della madre, è stato chiesto allora di prendere la parola e commentare quanto successo in diretta. Chiamato dalla d’Urso, quindi, Enrico ha espresso tutto il suo dispiacere e il suo sgomento, lasciandosi andare in un lungo sfogo. Montesano, in particolare, ha voluto dare voce a tutte quelle persone che come lui hanno subito un torto simile ma che, al contrario suo, non hanno avuto la stessa attenzione. “Noi lo dobbiamo fare per tutte le persone anziane che vanno al cimitero e lo fanno col timore di essere scippate” ha infatti dichiarato “Questa è una violenza, non fisica, ma spirituale”.

Enrico Montesano furioso a Pomeriggio 5: “Avete distrutto la memoria di mia madre”

È un Enrico Montesano molto dispiaciuto quello che è intervenuto oggi a Pomeriggio 5. Il suo, però, non è un caso isolato. La stessa cosa, infatti, è accaduta purtroppo anche ad altre persone negli ultimi tempi (nello stesso cimitero e in altri). “Hanno distrutto la memoria di mia madre. Non si può con rassegnazione sopportare” ha poi affermato in tono polemico Montesano “Almeno nei cimiteri possiamo garantire ai cittadini italiani un po’ di sicurezza? È un luogo sacro!”.

Profanata la tomba della madre di Enrico Montesano: l’attore parla a nome di tutti i cittadini e il pubblico apprezza

Lo sfogo di Enrico Montesano, ovviamente, è stato accolto da un lungo applauso da parte del pubblico che, dallo studio, ha dimostrato di apprezzare molto le parole dell’attore.