Enrico Montesano in piazza senza mascherina: è “scontro” con la polizia

Enrico Montesano ha partecipato a una manifestazione in piazza a Roma senza mascherina ed è scoppiata la bufera. Oggi si è svolta infatti una manifestazione in sostegno di Chico Forti, l’uomo detenuto negli Stati Uniti d’America. Stamattina Montesano ha manifestato per la liberazione e il ritorno in Italia di Forti, ma inevitabilmente sono giunte da parte dei giornalisti delle domande. Ha risposto anche in merito alla sua posizione circa le prossime elezioni del presidente degli Usa, dicendo di essere più dalla parte di Trump che di Biden. E poi ci sono state domande sul Coronavirus. Montesano non si è tirato indietro dal rispondere e ha spiegato per filo e per segno la sua posizione sulle ultime decisioni del governo, ed è già noto il suo pensiero sull’obbligo della mascherina. Seppure non sia del tutto negazionista in merito, ha tenuto a precisare giorni fa, non è comunque del tutto d’accordo sull’uso del dispositivo di protezione.

Enrico Montesano senza mascherina in piazza a Roma, fermato dalla polizia

Ma proprio perché Montesano non aveva la mascherina in piazza a Roma, non appena ha finito di parlare con i giornalisti è stato avvicinato da alcuni agenti di polizia che lo hanno invitato a indossarla. Gli agenti si sono rivolti anche alla moglie dell’attore, altrettanto senza mascherina, ma loro non ne hanno voluto sapere. A tal proposito pare si sia giustificato dicendo che la legge impone di girare a volto scoperto, per questo non potrebbe indossasse la mascherina. La moglie, come riporta La Repubblica, avrebbe alzato la voce verso un poliziotto che le ha ricordato di mantenere il distanziamento sociale, soprattutto perché lei era senza mascherina. La discussione è andata avanti per un po’, alla fine Montesano ha ceduto e ha indossato la mascherina.

Montesano fermato dalla polizia in piazza a Roma perché senza mascherina

Potrebbe averlo fatto però solo per provocazione, perché coperto con anche cappello e occhiali da sole ai poliziotti ha detto: “Chi sono adesso, mi riconoscete?”. La moglie ha continuato a non indossare la mascherina nonostante i ripetuti inviti a farlo da parte degli agenti. Anche Montesano ha proseguito la sua provocazione: “Non riesco a respirare, mi fa male”, ha infatti detto. L’attore è arrivato al punto di parlare di sequestro di persona, ma alla fine è stata la moglie a chiudere la questione. Ha trascinato via il marito dicendo: “Andiamo, non facciamoci arrestare”.