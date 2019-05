Enrico Contarin confessa aneddoto divertente sull’incontro coi genitori al Gf 2019

Grande Fratello 2019, Enrico Contarin e l’incontro coi genitori

Enrico Contarin è uno dei possibili vincitori del Grande Fratello 2019 perché la sua aria da ingenuo e le tante risate che ha regalato al pubblico saranno state senz’altro apprezzate nel corso delle puntate del reality show di Canale 5. Il concorrente però non è solo risate e divertimento, e con i genitori ieri lo ha abbondantemente dimostrato: a sottolinearlo e a notarlo, molti dei concorrenti di quest’edizione, tra cui Valentina Vignali che per una volta non ha fatto parlare di sé per il legame che c’è/non c’è tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni; la concorrente ha spiegato che è stato bello vedere Enrico in altre vesti: “Enrico – queste le sue parole – è quello che ti fa sempre ridere, però magari nessuno pensa a quello che ha dentro lui, e vederlo così commosso è molto bello”.

Enrico al Gf, le parole sul padre: “Impressionante”

“Come avete fatto a far muovere il mio papà – questa la domanda che si è posto Enrico che ha raccontato che il padre non si è mai mosso dal luogo di lavoro –? Impressionante! Io l’ho visto con gli occhi lucidi due volte: quando mio fratello gli ha detto che aspettavano un bambino e stasera con me”. Potete ben capire insomma l’emozione di Contarin nel vedere sia la madre sia il padre; avrebbe dovuto aspettarselo comunque perché è ovvio che in un momento così importante per la vita di un figlio – parliamo di un reality che sebbene sia chiacchieratissimo è molto seguito, e per questo ti può cambiare la vita in un attimo, anche solo per tutti i prodotti che i tanti follower conquistati poi permettono di pubblicizzare – un genitore non può mancare. Aggiungiamo a questo anche un altro dettaglio, divertente però.

L’aneddoto divertente di Enrico sull’incontro con i genitori

A svelarlo è stato proprio Enrico, sempre in confessionale: “All’inizio – queste le sue parole – ho detto devo parlare in italiano, però a un certo punto vedevo i miei spaesati, quindi via in dialetto. Mio padre – ha poi spiegato – viene da una famiglia in cui ha iniziato a lavorare prestissimo e quindi puoi capire che la quinta elementare per lui pesava più della mia Magistrale in Marketing”. Ci credete ora quando vi diciamo che Enrico potrebbe seriamente vincere il Gf dopo l’uscita di Serena Rutelli?