Enrico Brignano si racconta: ecco perché non appare spesso in TV

Enrico Brignano si racconta: ecco perché non appare spesso in televisione e preferisce il teatro

Enrico Brignano è senza dubbio uno dei comici più amati dal pubblico italiano. Ogni volta che un suo spettacolo teatrale viene proposto in televisione, sopratutto in termini di ascolti, è sempre un successo assicurato. In TV, però, non è certo tra quelli che appare più spesso. Il motivo di questa decisione? L’ha spiegato Brignano in persona nell’ultima intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. “Che cosa posso fare io oggi in televisione? Non certo una ‘Isola’, dove ti fanno patire la fame. Così come non vorrei fare trasmissioni solo sul canto. Ce ne sono troppe” ha dichiarato il comico “Oltre la fiction non ci sono molti spazi per me […] Far ridere in TV è sempre più difficile. Prima anche su temi seri si poteva ironizzare. Oggi è impossibile”.

Enrico Brignano: l’amore per Flora Canto e la figlia Martina

Enrico Brignano, nella sua intervista, ha anche parlato della compagna Flora e della figlia avuta da lei (Martina). “Il buon umore lo comunico sul palco, poi ho bisogno di ricaricarmi in famiglia, un luogo dove non devo sempre dare il massimo o fare la battuta” ha raccontato l’attore. Il comico che oggi fa più ridere Enrico Brignano? La figlia Martina ha risposto lui. Che tipo di papà sarà lui? “Tenterò di spiegare che la felicità e il benessere non passano attraverso ciò che hai e che bisogna meritarsi tutto con grande sacrificio”.

Enrico Brignano: tutto su Flora Canto

A Flora Canto Enrico Brignano è legato sentimentalmente ormai da diversi anni. Lei, come molti già sapranno o ricorderanno, non è del tutto nuova al mondo del gossip. Flora è stata infatti tronista di Uomini e Donne e, prima di Enrico, è stata la fidanzata di Filippo Bisciglia ed ha avuto un flirt con Teo Mammuccari.