Enrico Brignano: la straziante lettera al padre che non c’è più

Ad un mese circa dalla nascita del suo secondo figlio, Enrico Brignano è tornato a commuovere ed emozionare per un post condiviso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. Le sue parole sono rivolte al suo papà, venuto a mancare proprio 10 anni fa.

Una lettera aperta e rivolta alla persona più importante della sua vita. Così il celebre attore comico ha voluto omaggiare il ricordo dell’amato genitore. Ed il suo è un racconto di tutte le novità, belle, che sono capitate nella sua vita negli ultimi anni.

Sono tante le cose che Enrico vorrebbe dire al padre. Tra le prime quella dell’arrivo di Nicolò. Ma si parla anche dell’altra figlia del comico e di Flora Canto, Martina. Quest’ultima ha già imparato a colorare – fa sapere il suo orgoglioso papà – senza uscire fuori dai bordi.

Nella sua lettera al padre, Enrico ha poi rivolto il pensiero anche alla sua compagna di vita, Flora, che il padre non ha mai conosciuto. Lui la definisce “fantastica” e si augura che un giorno il padre possa conoscerla. Brignano non manca di raccontare anche delle sue novità professionali.

Infatti, al padre, quasi a volerlo rassicurare, dice che è in procinto di tornare sul palcoscenico. Si torna a recitare, una grande notizia per i lavoratori del mondo dello spettacolo che sono stati – forse – tra i più colpiti dal forzato e prolungato lockdown.

Flora e Enrico hanno scelto di dare al figlio lo stesso nome del padre, Niccolò. Enrico poi, nel ricordare la cosa, scrive: “Un giorno vorrei che tu lo prendessi in braccio“. Parole che emozionano il lettore, ma soprattutto lo stesso Brignano che, sopraffatto dall’emozione, non riesce più a proseguire nella stesura della sua lettera.

L’attore poi conclude il suo lungo post dicendo che sarebbe tornato presto a scrivere nuovamente al padre, quindi augurandogli di riposare in pace. Le parole commoventi ed emozionanti di Brignano hanno commosso tutti. In tanti hanno infatti invaso di commenti, like e cuoricini il lungo post dell’attore.

Un modo per stare vicino al comico in una giornata così speciale e piena di ricordi e malinconie.