Enrico Brignano e la Venier in lacrime: il ricordo del padre e la compagna Flora

Enrico Brignano e Mara Venier in lacrime a Domenica In: le parole commoventi dell’attore comico

Enrico Brignano a Domenica In non riesce a trattenere le lacrime. La prima parte dell’intervista con Mara Venier è caratterizzata da risate e battute comiche. Ma ecco che arriva un momento molto commovente per il pubblico ma soprattutto per lo stesso attore. Anche la conduttrice non riesce a trattenere la commozione in studio. Scendendo nel dettaglio, Brignano mostra tutta la sua sensibilità attraverso un filmato mandato in onda durante l’intervista. Il video riguarda una sua interpretazione, diversa dal solito, dedicata al padre. Diversi anni fa, quest’ultimo ha perso la vita ed Enrico, a teatro, ha scelto di cambiare spettacolo, portando in scena questa importante dedica. Le parole di Brignano emozionarono tutti, anni fa. E ora Mara, nel rivedere questa scena, non riesce a trattenere la lacrime. Lo stesso Enrico mostra un lato di sé che non fa mai vedere. Infatti, il pubblico è abituato a vederlo sempre sorridente e divertito. “Ho fatto quello spettacolo con il dolore nel cuore, la gente non si aspetta mai questo da un comico. Per questo, io mi sento un attore comico”, rivela Enrico commosso.

Enrico Brignano, il ricordo del padre e la sua vita a fianco a Flora Canto

“Ho fatto questa dedica a mio padre, per compensare tutti i vuoti affettivi e per tutte le volte che non ho potuto dire papà ti voglio bene”, rivela in lacrime Enrico. Mara, visibilmente commossa, vede quello spettacolo molto forte, in grado di rappresentare tutti coloro che hanno purtroppo perso i genitori. “È la cosa più bella che potessi fare”, dichiara la Venier. Subito dopo, la conduttrice chiede un abbraccio a Enrico. I due si abbracciano e Mara confessa di volere molto bene all’attore. Ed ecco che si cambia pagina e si parla della vita sentimentale di Brignano. Quest’ultimo è legato da anni a Flora Canto, con cui ha avuto sua figlia, Martina.

Enrico Brignano e Flora Canto insieme a Domenica In: l’attore commosso

Anche quando si parla della sua compagna Flora, Brignano si lascia andare alla commozione. Trasportato dal momento, l’attore fa diversi complimenti alla donna e confessa di essere stato molto fortunata a incontrarla. La Venier, a questo punto, la fa entrare in studio. La bella Flora raggiunge il suo amato, contenta delle parole che ha speso nei suoi confronti. I due appaiono innamorati e molto felici insieme.