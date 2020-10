Enrica Pintore parla del fidanzato Daniele: la scelta su matrimonio e figlio

I drammi e le tensioni de Il Paradiso delle Signore sono lontani dalla vita privata di Enrica Pintore. La 34enne, diventata popolare nel ruolo di Professoressa a L’Eredità di Carlo Conti, è felicemente fidanzata da tempo con Daniele.

Un agente di viaggi di cui la Pintore non ama parlare troppo: il loro è un legame vero, profondo e soprattutto riservato. In una intervista rilasciata al settimanale Mio Enrica non ha però nascosto dei progetti importanti per il futuro:

“Da 13 anni sono fidanzatissima. Tra noi va tutto bene. Conviviamo e non credo che il matrimonio possa cambiare molto del nostro rapporto. Un figlio, però, è nei nostri progetti”

Prossimamente, quindi, Enrica Pintore potrebbe diventare mamma. Un sogno che l’attrice ha accantonato fino ad oggi per dare spazio alla carriera. Ma ora che ha raggiunto gran parte dei suoi obbiettivi è tempo di mettere su famiglia. E Daniele, del tutto estraneo dal mondo dello spettacolo, è la persona più giusta.

Mai una crisi o un pettegolezzo su Enrica Pintore e il fidanzato Daniele. Una relazione solida, tenuta lontano dal chiacchiericcio mediatico. Enrica è una persona riservata e non ama accendere i riflettori sulla sua sfera sentimentale. Per questo anche sul suo profilo Instagram, assai seguito, sono rare le foto di coppia.

Chi è Enrica Pintore

Nata e cresciuta a Nuoro, in Sardegna, Enrica Pintore si è trasferita a Roma per studiare recitazione. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo si è laureata in Lingue e Letterature Straniere a Firenze. Nel 2003 è stata concorrente a Miss Italia e successivamente ha provato a entrare nel mondo della tv. Ha partecipato a Veline e a diverse campagne e spot pubblicitari. Dal 2009 al 2011 è stata una delle Professoresse de L’Eredità.

Dopo l’addio al game show di Rai Uno Enrica Pintore si è dedicata solo ed esclusivamente al percorso di attrice. È stata protagonista di puntata ne I Cesaroni e Don Matteo. Ha lavorato a cinque episodi di Un medico in famiglia 10 mentre nel 2014 è stata tra i protagonisti di Centovetrine. La grande popolarità è arrivata nel 2018, quando è stata scelta per la parte di Clelia Calligaris ne Il Paradiso delle Signore.

Enrica Pintore ha inoltre lavorato alla serie tv di Disney Channel Alex & Co e al film tv Rai Enrico Piaggio-Un sogno italiano. Sul grande schermo ha recitato nei seguenti film: 10 regole per fare innamorare, Il ragazzo della Giudecca, Oltre la bufera.