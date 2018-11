Ennio Fantastichini ricoverato in rianimazione: gli aggiornamenti sull’attore

Ennio Fantastichini è stato ricoverato: gli aggiornamenti sull’attore

È di questi momenti la notizia sul ricovero di Ennio Fantastichini. L’attore si trova in rianimazione presso l’ospedale Federico II di Napoli, dove è arrivato ieri sera. Le prime notizie sulle sue condizioni di salute parlano di una grave forma di polmonite e per questo è stato necessario che i medici dichiarassero la prognosi riservata. La salute di Ennio Fantastichini sta preoccupando tutti gli appassionati di cinema e fiction. Come fa sapere Leggo, comunque, l’attore in rianimazione non sarebbe intubato e respirerebbe autonomamente. Inoltre sarebbe tuttora cosciente e queste prime notizie sulle condizioni di salute di Ennio Fantastichini riescono a rassicurare i suoi fan, nonostante si parli di rianimazione e di prognosi riservata.

Ennio Fantastichini in ospedale: l’attore è ricoverato nel reparto rianimazione

L’attore è sottoposto a delle cure intensive. Il medico che guida l’equipe che si sta prendendo cura di lui ha preferito non dilungarsi nelle dichiarazioni sulla salute di Ennio Fantastichini. L’attore necessita di cure ed è necessario che rimanga sotto controllo in ospedale, in modo da evitare eventuali infezioni che in questi casi sarebbero pericolose. Da quanto è emerso finora, le condizioni di salute dell’attore sarebbero serie e preoccupanti, tuttavia Ennio Fantastichini non sarebbe in pericolo di vita. E questo non può che far tirare un sospiro di sollievo a tante persone a lui affezionate, fan s’intende, che si erano già molto spaventate.

Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Ennio Fantastichini

L’attore ha 63 anni, ha alle spalle una lunga carriera e ha collezionato numerosi riconoscimenti. Di recente lo abbiamo visto recitare anche nel capitolo conclusivo di Squadra Antimafia. Nella fortunata fiction di canale 5 ha vestito i panni del boss che tornava nella sua terra a caccia di vendetta. Rimarremo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Ennio Fantastichini, ricoverato in rianimazione a Napoli.