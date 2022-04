Emma Muscat ricorda Amici e Toffanin cade nella gaffe: cos’è successo

Oggi Emma Muscat si è raccontata a Verissimo. La cantante è tra i protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2022 in cui rappresenterà Malta, il suo paese. Lei è molto felice però di partecipare a questa edizione perché si svolgerà in Italia, che per lei è la sua seconda casa. Quando è arrivata in Italia aveva il sogno di diventare una cantante e grazie al popolo italiano che l’ha conosciuta e supportata sta realizzando questo sogno. Per questo non smetterà ma di essere grata all’Italia, ha spiegato, e anche ad Amici di Maria De Filippi, grazie al quale è riuscita a farsi conoscere.

Emma è stata una concorrente di Amici 17, l’edizione vinta da Irama. La sua voce non è passata inosservata e ha incantato il pubblico del talent show, che non l’ha dimenticata. Emma ha ricordato Amici a Verissimo e proprio mentre ne parlava è arrivata la gaffe di Silvia Toffanin! La cantante ha raccontato che il talent show è stata una bellissima esperienza per lei, la porterà per sempre nel cuore. Nel programma è cresciuta tanto e non solo dal punto di vista musicale. Era timida e ha imparato a interagire col pubblico.

E ancora ha raccontato di essere molto grata al programma perché l’ha lanciata nel suo sogno. La sua carriera è cominciata dopo il talent show di Maria De Filippi ed è decollata specialmente in Italia. Per questo non smetterà mai di ringraziare l’Italia, che per lei è una seconda casa. Mentre raccontava tutto ciò, Emma ha spiegato che grazie ad Amici ha imparato a parlare italiano: “Io non parlavo italiano, ho imparato tutto da sola anche grazie agli amici che avevo nel programma”.

Evidentemente Silvia non è stata molto attenta, perché quando Emma ha finito di raccontare tutto le ha chiesto: “Parli benissimo italiano, lo hai imparato da bambina?”. In realtà la sua ospite aveva già spiegato di avere imparato la lingua ad Amici! Senza battere ciglio, però, Emma ha risposto alla domanda e ha spiegato di nuovo: “No, l’ho imparato ad Amici. Quando sono entrata non parlavo una parola”. La gaffe della Toffanin con Emma può essere considerata in buona fede oppure non ha prestato molta attenzione al racconto della sua ospite?

Emma Muscat fidanzata con Kurt dopo Biondo: “Lui è stato la luce”

Dopo il momento Amici, Emma Muscat ha parlato del fidanzato Kurt. Sono molto innamorati, lui è di Malta come lei e di lui ha detto che è un’anima pura. Kurt la sostiene tanto nel sogno della musica e quando sono insieme ridono tantissimo. Pare che Kurt sia arrivato al momento giusto: