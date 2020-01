Emma D’Aquino e Alberto Matano: il rapporto tra i due, parla lei

La nota conduttrice e giornalista Emma D’Aquino ha finalmente definito il rapporto con il collega Alberto Matano

Emma D’Aquino è una delle donne che affiancherà Amadeus durante il prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 nelle serate dal 4 fino all’8 febbraio. Per la giornalista è la seconda volta sul palco dell’Ariston, dopo lo sketch comico andato in onda lo scorso anno insieme al precedente conduttore dello show Claudio Baglioni. Della sua vita privata si sa ben poco: da sempre molto riservata in merito, solo ultimamente, in un’intervista per Un giorno da pecora, ha svelato di essere innamorata. Non si sa ancora , però, chi sia il compagno della D’Aquino. Nel corso degli anni, sono stati in molti a sospettare una possibile relazione con il suo collega Alberto Matano. Anche lui molto riservato, sappiamo solo che ha una compagna, ma non è stata ancora svelata la sua identità.

La conduttrice del Tg1 confessa la verità su Alberto Matano: “Siamo solo amici!”

Nelle ultime ore, il noto sito di gossip Dagospia, ha svelato in anteprima alcune anticipazioni del settimanale Chi, nel quale la giornalista ha spiegato una volta per tutte la verità sul rapporto con il collega.”Fra le donne che affiancheranno Amadeus, come abbiamo visto, ci sarà anche la mora Emma D’Aquino, che non vuole rivelare nulla sulla propria vita privata. Ma ci dice con un sorriso: ‘Non sono fidanzata con Alberto Matano’ (conduttore de La vita in diretta, ndr) come molti pensano! Siamo stati ospiti in tv insieme e tra l’altro abbiamo diviso l’ufficio per anni, ma siamo solo amici”. Il giornalista ha partecipato al quiz di Rai 1 “Gli italiani hanno sempre ragione” insieme ad Emma D’Aquino e ancora sono stati assieme a “Ballando con le stelle” nel 2016. Lo scorso agosto l’annuncio della collaborazione finita con il Tg1.

Emma D’Aquino sulla polemica del “famoso passo indietro” di Amadeus

Durante la suddetta intervista al noto talk radiofonico, la giornalista si è espressa sulla vicenda mediatica che ha coinvolto nei giorni scorsi il futuro conduttore del Festival. “A volte stai un passo indietro, a volte stai un passo avanti, è normale. Si vive insieme, si cammina insieme”.