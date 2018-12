Emily VanCamp e Josh Bowman: gli attori di Revenge si sono sposati

Attori Revenge: matrimonio tra Emily VanCamp e Josh Bowman

Fiori d’arancio per Emily VanCamp e Josh Bowman! Gli attori protagonisti della serie tv Revenge, terminata nel 2015, sono diventati marito e moglie. Emily, 32 anni, e Josh, 30, si sono sposati sabato 15 dicembre alle Bahamas. A dare la notizia è stato US Weekly: per il momento i diretti interessati non hanno proferito parola. Tra gli invitati un’altra protagonista di Revenge, l’attrice Ashley Madekwe che indossava i panni di Ashley Davenport. Emily e Josh – che nel telefim interpretavano i ruoli di Amanda Clarke e Daniel Grasyon – sono fidanzati ufficialmente dal 2017 ma si frequentano dal 2012. Galeotto è stato proprio il set della serie ABC, dove si sono conosciuti nel 2011.

Emily VanCamp e Josh Bowman: matrimonio senza fretta

Emily e Josh hanno organizzato il loro matrimonio con calma. La proposta di matrimonio di Bowman risale al maggio 2017. Ma i due, per i rispettivi impegni di lavoro, hanno deciso di prendersela comoda. Dopo Revenge Emily è entrata nel cast di un’altra serie tv: The Resident. Josh è invece tra i protagonisti di Time after time e Doctor Who.

La vita privata di Emily VanCamp e Josh Bowman

In passato Emily VanCamp ha amato altri quattro attori: Chris Pratt, Dave Annabele, Joseph Morgan, Ben Mckenzie. Josh Bowman ha avuto un flirt con la defunta Amy Winehouse e una breve relazione con Miley Cyrus.