Emily Ratajkowski ha partorito, nato il primo figlio: il nome scelto

Emily Ratajkowski ha partorito: la modella ha dato alla luce il suo primo figlio. L’annuncio risale a un’ora fa, tramite Instagram, ma il bimbo è venuto al mondo tre giorni fa. Emily e suo marito Sebastian Bear-McClard hanno quindi scelto di godersi i primi giorni da genitori in privato, di non pubblicare subito l’annuncio della nascita del figlio. Hanno evitato così che la stampa e i paparazzi si mettessero sulle loro tracce, a caccia della prima foto di Emily Ratajkowski col figlio. A volte i personaggi famosi vengono anche fotografati all’uscita dall’ospedale, e non per tutti può essere una situazione piacevole.

Emily ha annunciato la nascita di suo figlio oggi, ma ha partorito tre giorni fa: il bimbo è nato lunedì 8 marzo. Gli appassionati di gossip italiani ricorderanno che proprio lunedì sono venuti al mondo altri bambini di personaggi noti: hanno partorito sia Ludovica Valli sia Giorgia Lucini, ma per quest’ultima era il secondo figlio. Oggi si scopre che anche Emily Ratajkowski è diventata mamma per la prima volta nel giorno della festa delle donne, un giorno che da quest’anno sarà ancora più speciale.

La modella ha annunciato il lieto evento pubblicando una dolcissima foto in cui allatta il suo bimbo. I raggi del sole entrano dalla finestra e illumina il suo volto, radioso e felice stringendo il suo piccolo tra le braccia. Come si chiama il figlio di Emily Ratajkowski? Non solo un nome, ma ben tre per il primogenito di casa. Lo scatto tra mamma e figlio è accompagnato da questa didascalia, in cui si scopre anche come lo ha chiamato:

“Sylvester Apollo Bear si è unito a noi. Sly è arrivato l’8 marzo 2021 nella mattina più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita”

Agli appassionati del film Rocky non sfuggirà la curiosa coincidenza: il figlio di Emily Ratajkowski porta il nome di Sylvester Stallone e di Apollo, uno dei pugili che sfidano Rocky nella saga. Chissà se è davvero soltanto una curiosa coincidenza oppure anche la coppia è tra i fan più accaniti del personaggio reso celebre da Stallone. Bear invece è uno dei cognomi del marito della modella, precisamente quello di sua madre.