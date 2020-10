Emily Ratajkowski è incinta: la scelta curiosa sul sesso del bebè

Emily Ratajkowski aspetta un figlio. La super top model americana avrà un bebè dal marito Sebastian Bear-McClard. Lei stessa lo ha annunciato poco fa sul suo profilo Instagram, tramite un video in cui si può chiaramente vedere il pancione. Lo scatto con il quale ha dato la notizia è pure finito in prima pagina sulla celebre rivista Vogue. Inoltre pare che lei e Sebastian non comunicheranno il sesso del nascituro per il semplice fatto che hanno deciso di non volerlo sapere prima del parto.

Inutile dire che sono bastati pochi minuti affinché lo sterminato seguito di cui gode la star a stelle e strisce abbia assalito il post della gravidanza. Ricordiamo che La Ratajkowski vanta poco meno di 27 milioni di fan sulla piattaforma di Instagram, un numero che la colloca nell’olimpo delle persone più influenti al mondo nell’universo dei social media.

Circa la scelta sua e del marito di non voler sapere prima della nascita il sesso del frutto d’amore, come si legge nella copertina di Vogue, la modella ha spiegato che la prima domanda che gli amici fanno è relativa proprio al sesso del futuro bebè. La risposta della modella, a tale curiosità, è la seguente:

“Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo faranno sapere”.

Nella lunga intervista rilasciata a Vogue, Emily ha parlato di come vive e vivrà il resto della gravidanza, sostenendo che per una donna si tratta di un momento di solitudine totale: “La gravidanza è innatamente solitaria; è qualcosa che una donna fa da sola”. D’altro canto ha sottolineato come possa contare sull’amore di un marito premuroso e sull’affetto di parecchi amici. La sua considerazione, però, riguarda il rapporto tra corpo in mutamento e figlio che cresce nel grembo:

“Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte a condividere i dettagli grintosi delle loro gravidanze, alla fine sono solo con il mio corpo in questa esperienza”.

Emily Ratajkowski: il successo globale arriva nel 2013

L’influencer è nata a Londra, il 7 giugno 1991. Più precisamente è venuta alla luce a Westminster, quartiere della capitale inglese, da genitori statunitensi. Il percorso di crescita lo ha invece effettuato in California. Per quanto riguarda la notorietà globale, giunge nel 2013 grazie alla sua apparizione in topless nel video del brano musicale Blurred Lines di Robin Thicke. La canzone fu un successo planetario e conquistò all’epoca la vetta di svariate classifiche musicali di diversi paesi.