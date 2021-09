Emily in Paris, Lily Collins si è sposata: chi è il marito, foto delle nozze

Lily Collins, protagonista della serie tv Netflix Emily in Paris, si è sposata! A dare il lieto annuncio è la stessa attrice, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Proprio in queste ore, l’interprete dell’ormai famosa Emily Cooper condivide sul social le foto che la ritraggono felice durante il suo matrimonio con Charlie McDowell. Sono convolati a nozze lo scorso 4 settembre in Colorado, precisamente a Dunton Hot Springs. Entrambi postano alcuni scatti della cerimonia, che si è tenuta nella città fantasma dell’800. Ovviamente, da parte di Lily e Charlie non mancano le romantiche dediche per questo giorno così speciale.

“Non ho mai voluto essere la persona di qualcuno più di quanto io voglia essere la tua, e ora posso essere tua moglie. Il 4 settembre 2021 siamo diventati ufficialmente l’una dell’altro per sempre. Ti amo tantissimo”

Parole importanti e romantiche quelle che la Collins dedica a quello che, tre giorni fa, è diventato suo marito. E, ovviamente, anche lui condivide un messaggio speciale per l’attrice, definendola “la persona più generosa, premurosa e bella” che abbia mai conosciuto. Lily Collins ammette di non essere mai stata più felice fino al momento in cui ha sposato Charlie. Quello che per lei è iniziato come una favola, ora rappresenta la sua “realtà per sempre”.

Sa che non sarà mai capace di descrivere in modo adeguato “quanto sia stato ultraterreno lo scorso fine settimana, ma la magia è un buon punto di partenza”. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2019, anno in cui si sono conosciuti. Il fidanzamento ufficiale è poi arrivato a settembre del 2020 ed ecco che ora sono ufficialmente sposati. Ma chi è Charlie McDowell, marito di Lily Collins?

L’interprete della protagonista di Emily in Paris ha sposato un regista e sceneggiatore di 38 anni. In 7 anni di carriera, è stato dietro la regia di 6 serie tv, ovvero Loop, Messaggi da Elsewhere, On Becoming a God, Dear White People e Silicon Valley. Ha lavorato anche per il film La Scoperta.

Lily Collins, ora felicemente sposata, è invece pronta a tornare sulla piattaforma di Netflix, con la seconda stagione della nota serie tv. Non manca molto al debutto tanto atteso dalla maggior parte degli spettatori che ha seguito il primo capitolo.

Al momento, però, non c’è ancora una data ufficiale di uscita sulla piattaforma di streaming. I nuovi episodi dovrebbero arrivare tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Sicuramente non manca molto!