Emilio Fede in ospedale: brutta caduta per il giornalista

Come sta Emilio Fede: il giornalista è finito in ospedale

Ore difficili per Emilio Fede. Come riporta l’Adnkronos, l’ex direttore del Tg 4 è ricoverato al San Raffaele di Milano. Il giornalista, che oggi ha 88 anni, è finito in ospedale dopo una brutta caduta. Si parla di un incidente domestico, che ha causato contusioni e fratture. Le condizioni dell’uomo sono ora sotto osservazione. Altre fonti, non confermate dalla famiglia e dall’entourage del cronista, parlano di “difficoltà a parlare”. Al momento non ci è dato sapere di più. Fede è lontano dalle scene da tempo: dovrà scontare la pena in “detenzione domiciliare”. Lo scorso aprile è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto una delle istanze dell’avvocato Salvatore Pino. Proprio per la sua età e per i problemi di salute Emilio Fede non andrà in carcere.