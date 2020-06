Emilio Fede arrestato in un ristorante a Napoli: il motivo

Emilio Fede è stato arrestato mentre si trovava in un locale a Napoli, impegnato a cenare con la moglie Diana De Feo. La struttura in cui stava consumando il pasto è un ristorante di via Partenope, posto sul lungomare. La notizia è stata data da il Roma. L’ex direttore del Tg4, a quanto risulta, era da poco giunto nel capoluogo campano da Milano per festeggiare con la consorte il suo 89esimo compleanno che casca il 24 giugno. Durante il pasto, però, si è visto arrivare 6 carabinieri in borghese che sono entrati nel locale e lo hanno fatto rientrare nella struttura alberghiera in cui alloggiava. Al giornalista è stato intimato di non lasciare l’hotel fino alla decisione del magistrato di sorveglianza che dovrebbe arrivare in mattinata. La moglie sarebbe tornata a casa sotto shock, alquanto scossa dall’arresto del marito.

Emilio Fede: perché è stato arrestato a Napoli

Emilio Fede è accusato di evasione dagli arresti domiciliari poiché ha abbandonato la sua dimora di Milano. Qui deve ancora prestare servizio per completare i quattro anni di servizi sociali (fino ad ora ha scontato 7 mesi). L’ex direttore del Tg4 avrebbe si detto del suo viaggio a Napoli ai carabinieri di Segrate, ma sarebbe partito in direzione Campania prima di aver ricevuto l’autorizzazione per procedere in territorio campano. Il suo rientro nel capoluogo lombardo era previsto per giovedì prossimo. Ricordiamo che Fede è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell’ambito del processo Ruby Bis.

Emilio Fede e gli arresti domiciliari

Il tribunale di sorveglianza di Milano aveva deciso nell’ottobre scorso di accogliere l’istanza dell’ex direttore del Tg4 che chiedeva di non andare in carcere per problemi di salute. I giudici hanno ritenuto che Fede, se sarebbe finito in prigione, ne avrebbe risentito parecchio dal punto di vista fisico. Ancor prima della decisione del tribunale di sorveglianza la procura di Milano aveva concesso a Fede la sospensione dell’ordine di carcerazione con differimento della pena, misura concessa per l’età e per il tipo di reato per cui è stato condannato.