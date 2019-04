Emilia Clarke: nessun addio con il cast di Game of Thrones, il finale

Emilia Clarke: il finale di Game of Thrones, l’amicizia nata sul set

Si avvicina la prima puntata dell’ultima stagione di Game of Thrones ed Emilia Clarke parla del finale in un’intervista per la rivista Grazia. Hanno sempre anticipato ai fan che sarebbe stato un addio molto forte e intenso, ma l’attrice preferisce non sbilanciarsi. L’interprete di Daenerys Targaryen spiega di non voler rovinare la sorpresa a tutte quelle persone che da anni aspettano di assistere a questo finale della serie televisiva. Ma l’ultima puntata ha rispecchiato ciò che lei si era immaginata mentre interpretava Daenerys? In realtà, già dall’inizio aveva scelto di non farsi troppi pronostici, ammette la stessa attrice. Infatti, rivela che ogni volta che azzardava un passaggio, si rivelava sbagliato. Per tale motivo ha scelto di non farsi troppe domande sul finale di questa tanto attesa ottova stagione de Il Trono di Spade. Questa serie tv non è riuscita solo a farle riscoprire la fiducia in sé stessa, ma anche molti amici.

Emilia Clarke, nessun addio con il cast de Il Trono di Spade: una grande festa per ogni personaggio

Non c’è stato un addio tra gli attori del cast della serie tv, rivela la Clarke. La nota attrice rivela ora qualche dettaglio su quanto è accaduto durante le riprese delle ultime puntate. “Per Il trono di spade non c’è stato un ultimo ciak o un giorno in cui ci siamo detti tutti addio. Così, ogni volta che un membro del cast recitava la sua ultima scena, la sera organizzava una grande festa”, confessa Emilia. L’interprete di Daenerys svela che c’è un locale di Belfast, in Irlanda del Nord, proprio dove giravano gli episodi, che li accoglieva. Qui ammette che tutto il cast è diventato abbastanza famoso. Ora che tutti loro hanno preso la propria strada, continuano comunque a mantenersi in contatto. A unirli è un “mega gruppo su WhatsApp” e per ognuno di loro è come se non si fossero mai separati.

Emilia Clarke: la scena con Kit Harington, i due aneurismi cerebrali

Emilia confessa di essere cresciuta davvero tanto con Daenerys. Trova che questo personaggio possa essere d’esempio a tante ragazze, ma l’ha anche portata ad avere più fiducia in sé stessa. L’attrice ricorda alcune difficoltà nel girare le scene, tra cui quella in cui doveva apparire nel letto con Kit Harington, marito della sua amica Rose Leslie. Da poco, Emilia ha fatto una confessione inaspettata, rivelando di aver avuto, proprio durante le riprese della serie tv, due aneurismi cerebrali.