Emigratis, la quarta stagione non si farà: Pio e Amedeo pronti per nuovi progetti

Emigratis 4 non si farà: Pio e Amedeo dicono addio al programma che li ha portati al successo

Quelli che speravano di veder tornare Pio e Amedeo alla ribalta con una quarta edizione di Emigratis oggi, purtroppo, rimarranno delusi. Il programma, infatti, non è stato confermato per la prossima stagione televisiva di Mediaset. Il celebre duo di Foggia, che con Emigratis ha raggiunto l’apice del successo, sarà tuttavia impegnato presto in nuovi e altrettanto entusiasmanti progetti. Pio e Amedeo, difatti, debutteranno presto in teatro. La coppia, come forse i fan più accaniti già sanno, si proporrà per la prima volta al pubblico con un live show, questo autunno, al Forum di Assago.

Pio e Amedeo dopo Emigratis debuttato in teatro: tutto sullo show che li vedrà protagonisti

Tutte le novità e le informazioni riguardanti il nuovo spettacolo teatrale di Pio e Amedeo sono state riportate oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Come si legge nel giornale di Alfonso Signorini, infatti: “Nella prossima stagione TV la trasmissione rivelazione dello scorso anno di Italia 1 Emigratis non ci sarà più. Per i comici Poi e Amedeo, però, nuove avventure professionali si prospettano all’orizzonte, come il debutto al Forum di Assago, con il loro spettacolo teatrale, il prossimo 3 novembre, con ospiti particolari…”.

Pio e Amedeo lasciano la TV? Dopo Emigratis tante e nuove proposte in ballo

Pur essendo il debutto in teatro un progetto impegnativo, è probabile che Pio e Amedeo (dopo Emigratis) in televisione tornino comunque presto. Qualche mese fa, infatti, si era parlato di un nuovo programma pensato apposta per la coppia. Dettagli e anticipazioni riguardanti questo nuovo progetto, però, non erano stati rivelati. Lo show al Forum di Assago potrebbe essere mandato in onda, magari in prima serata, proprio da Mediaset dopo l’esordio del 3 novembre? A noi, in fondo, non sembra un’ipotesi tanto improbabile oggi.