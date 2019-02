Emanuele e Cristal sono tornati insieme dopo C’è posta per te? Ecco cosa è successo

A C’è posta per te Cristal ha chiuso la busta all’ex fidanzato Emanuele. Dopo due tentativi di matrimonio falliti la giovane non ha voluto dare una terza chance al ragazzo, che possiede un’impresa funebre in Sicilia. Ma dopo la registrazione cosa è successo? I due sono rimasti divisi o sono tornati insieme, come spesso accade nel programma di Maria De Filippi? Ebbene, Cristal – supportata dai suoi genitori – ha scelto di non cambiare idea. Su Facebook la ragazza di Gela si è lasciata andare ad un lungo sfogo, nel quale ha zittito le malelingue che hanno criticato aspramente la sua lunga relazione, che andava ormai avanti da più di 8 anni.

Lo sfogo di Cristal dopo la registrazione di C’è posta per te

“A tutti quelli che stanno elaborando teorie fantascientifiche e inventando complotti inesistenti, state sparando solo a zero senza sapere nulla. Quindi smettetela di fare i sapientoni e di fare girare audio perché la storia la sapete tutta sbagliata, ve lo assicuro io”, ha scritto Cristal su Facebook. Un gesto chiaro e coinciso per mettere a tacere tutte le critiche sul suo conto. Nessun commento è invece arrivato da Emanuele, che ha incassato in silenzio il rifiuto della donna che ama.

Emanuele ha provato a riconquistare Cristal ma invano

Emanuele ha fissato per due volte la data del matrimonio con Cristal e per due volte l’ha lasciata prima di andare all’altare. Il ragazzo, come spiegato a C’è posta per te, si è fatto condizionare dal parere dei genitori, che ritengono Cristal interessata solo ai suoi soldi. Nonostante le scuse di Emanuele, Cristal – che è stata invitata in studio con la sua famiglia – ha scelto di non aprire la busta. “Un po’ te la sei cercata”, ha sentenziato Maria De Filippi.