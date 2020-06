Emanuela Tittocchia scrive a Fabio Testi: “Possiamo amarci ancora”

Colpo di scena nella vita privata di Emanuela Tittocchia. Dopo i discussi flirt con Biagio D’Anelli e Mariano Catanzaro, l’attrice e conduttrice pensa ancora all’ex fidanzato storico, Fabio Testi. È stata la stessa 49enne – spesso ospite del salotto di Barbara d’Urso – a rivelarlo in una lettera pubblicata sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 20 giugno 2020. Una missiva indirizzata proprio all’attore, visto di recente al Grande Fratello Vip, nella quale la Tittocchia invita il 78enne a dare una nuova chance al loro amore. Un amore tormentato e passionale, finito più di dieci anni fa dopo che Emanuela ha scoperto un presunto tradimento da parte del collega. Dal 2008 i due hanno tagliato i ponti: si sono lasciati con rabbia e rancore e più volte la showgirl ha criticato Fabio in televisione. Oggi, complice l’avventura dell’uomo al reality show di Alfonso Signorini e l’emergenza Coronavirus, qualcosa è cambiato e la Tittocchia lo ha ammesso pubblicamente…

Cosa ha scritto Emanuela Tittocchia nella lettera per Fabio Testi

“Io pensavo di provare tantissimo risentimento per te, per avermi tradita, per avere distrutto la nostra relazione, ma non è così. Io pensavo di averti dimenticato, ma non era così”, ha premesso Emanuela Tittocchia nella sua lettera pubblicata sulla rivista edita da Cairo Editore. “Questi due mesi passati in solitudine, tra le mura di casa, a proteggermi dal Coronavirus mi hanno fatto molto pensare. Mi hanno dato la possibilità di guardarmi dentro, di lasciare che emergessero dal mio passato questioni irrisolte e perplessità mai sopite”, ha spiegato l’ex star di Centovetrine. “Ho cercato di fare ordine tra le cose della mia vita e tu, Fabio, eri presente nella maggior parte dei miei ricordi. Di quelli belli”, ha aggiunto.

La proposta di Emanuela Tittocchia per Fabio Testi

“Fabio, te la senti di vederci un’ultima volta e capire se c’è del fuoco sotto le ceneri del nostro amore?”, ha infine chiesto Emanuela Tittocchia. Testi accetterà tale invito? Dopo l’addio all’attrice l’ex gieffino ha avuto due storie importanti: la prima con Antonella Liguori, con la quale è stata sposato dal 2015 al 2018, poi con la giovane Lisa Agnelli. Oggi Fabio è single e completamente dedito al lavoro, ai tre figli e alla sua grande tenuta in provincia di Verona. Anche la Tittocchia non ha trovato serenità in amore: dopo Fabio ha amato l’ex concorrente del Grande Fratello Biagio D’Anelli e ha avuto un breve flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro.

La storia d’amore tra Emanuela Tittocchia e Fabio Testi

Emanuela Tittocchia e Fabio Testi si sono conosciuti e innamorati ad una festa di Bruno Oliviero, il celebre fotografo. La loro è stata una relazione importante e passionale, finita nel 2008 quando la Tittocchia ha partecipato al reality show La Talpa. Durante il programma ad Emanuela vennero mostrate alcune foto di Testi in compagnia di un’altra donna: tanto bastò all’attrice per mollare il compagno in diretta nazionale. Un paio d’anni fa la soubrette ha inoltre svelato di aver perso un figlio che aspettava da Testi.