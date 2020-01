By

Emanuela Tittocchia attacca l’ex compagno Fabio Testi: forti critiche a Pomeriggio 5

Emanuela Tittocchia, nella puntata odierna di Pomeriggio 5, ha attaccato in modo diretto Fabio Testi, che al momento è un inquilino del Grande Fratello Vip 4. I due ebbero una love story nel 2008. E già all’epoca, una volta giunto il capolinea sentimentale, divamparono le polemiche per una vicenda spinosa. Emanuela sostenne di essere rimasta incinta dell’attore (e che poi ebbe un aborto spontaneo), mentre lui la tacciò di essere una bugiarda, smentendo quanto da lei dichiarato. Ora la donna torna a ruggire contro l’ex, lasciando intendere che avrebbe modi poco rispettosi nei confronti delle donne.

Tittocchia contro l’attore: “Lui non ce la fa, appena vede una ragazza ci prova”

“Lui non ce la fa, appena vede una ragazza ci prova”, ha affermato Emanuela riferendosi all’ex. Dopodiché l’attrice ha raccontato un episodio (tutto da dimostrare) in cui ha descritto una situazione sui generis vissuta con Testi. Nella fattispecie la Tittocchia ha detto che Fabio avrebbe fatto delle avances a una sua amica mentre lei era presente. “Dico che lui mi ha mancato di rispetto molte volte”, ha chiosato. In studio si sono levate diverse voci critiche nei confronti dell’ex interprete di Cento Vetrine. I più attivi sono stati Biagio D’Anelli e il giornalista Francesco Fredella che hanno biasimato la Tittocchia, dicendole che è poco elegante rivangare situazioni del passato, già morte e sepolte.

Emanuela Titocchia e il figlio perso. Testi: “Bugiarda”

Qualche anno fa, la Titocchia confessava a gran sorpresa di essere rimasta incinta di Testi. “È accaduto all’inizio della nostra relazione. Avevo un ritardo, pensavo fosse stress. Ero molto sotto pressione”, confidava a Novella 2000. Ma perché non lo disse all’attore? “Era presto, volevo sentirmi sicura della gravidanza e di me. Avevo ancora troppe paure dentro. Ho pensato: appena mi sentirò felice e avrò solo sensazioni positive glielo dirò. Forse non mi fidavo totalmente di lui”. Secondo la sua versione, perse il figlio dopo qualche settimana. Testi sulla questione tagliò corto: “È una bugiarda”.