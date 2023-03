Emanuel Lo si è raccontato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni questa settimana. Al Serale di Amici 2023 sta facendo impazzire il pubblico con le sue esibizioni in coppia con Lorella Cuccarini: la sua danza ha stupito più di qualcuno, che non lo conosceva sotto queste vesti. Il successo delle sue esibizioni del sabato sera è ormai una garanzia, per quanto riguarda le sfide tra allievi lui dice di essere tranquillo. La prima puntata del Serale non è andata affatto bene, la squadra dei CuccaLo ha perso due elementi: Megan e NDG sono stati i primi eliminati, lei alunna di Emanuel e lui di Lorella.

Adesso il professore dice di essere sereno: “I ragazzi della nostra squadra fano dormire sonni tranquilli sia a me sia a Lorella Cuccarini”. Probabilmente si riferiva alla riuscita delle loro performance? Lorella, infatti, tanto tranquilla non dovrebbe essere visto che Cricca è finito al ballottaggio nell’ultima puntata. Certo, potrebbe pure vincerli tutti e andare avanti, chi può dirlo. Emanuel e Lorella si conoscono da vent’anni: si sono incontrati nel 2000 in uno show di Paola Barale e hanno di nuovo lavorato insieme nei programmi La notte vola e Uno di noi.

Nell’arco della sua carriera da ballerino non sono mancati momenti critici: Emanuel Lo è scappato da Domenica In nel 1999. Lo ha confessato nell’intervista di oggi: “Ero nel corpo di ballo nell’edizione di Amadeus”. Poi cosa è successo? Aveva chiesto alla coreografa se durante Domenica In avrebbe potuto lavorare anche fuori dal programma. Gli rispose di no: “Così mi finsi malato, ma in realtà ero in Inghilterra per un videoclip di Kylie Minogue. Non so come venni reintegrato e non licenziato”. Dopo quella stagione in tv, però, è tornato all’estero spinto dal desiderio di vedere cose nuove.

Emanuel Lo ha smesso di ballare a 29 anni, sapeva che non lo avrebbe fatto a lungo per dedicarsi invece alla creazione delle sue idee. Al Serale di Amici invece ha rispolverato il suo essere ballerino: “Ero in ansia totale, dicevo a Lorella che non sarei mai riuscito a ballare come da ragazzo”. E invece il risultato è stato tutt’altro: un tripudio da parte del pubblico. E tra gli applausi si è distinto quello di Giorgia, la sua compagna, che si è dimostrata la sua fan numero uno. Come confermato da Emanuel:

“Lei è una mia fan sfegatata. Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”

Infine, Emanuel Lo ha mandato un messaggio agli allievi di Amici 2023: