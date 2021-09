Elon Musk torna single: è finita con la fidanzata Grimes

Elon Musk e Grimes si sono lasciati. A rivelarlo il fondatore di SpaceX e Tesla in una dichiarazione a Page Six. In realtà pare che al momento la rottura non sia ancora definitiva. Il 50enne ha ammesso che lui e la cantante 33enne sono semi-separati anche il sentimento non si è spento del tutto e sono in ottimi rapporti. La coppia ha un figlio, chiamato X Æ A-XII, nato a maggio 2020.

A quanto pare a mandare in crisi Elon Musk e Grimes – a tre anni dal primo incontro – sarebbero stati i rispettivi impegni di lavoro. L’imprenditore sudafricano è impegnato perlopiù in Texas e spesso è in giro per il mondo mentre la sua ormai ex compagna è attiva soprattutto a Los Angeles per via del suo lavoro nel mondo della musica. Oggi, però, i due convivono ancora sotto lo stesso tetto seppur in stanze separate.

L’ultima apparizione pubblica della coppia risale a qualche giorno fa, all’ultima edizione del Met Gala. Elon e Grimes – il cui vero nome è Claire Elise Boucher – sembravano felici e tranquilli. Per ora nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata dall’artista canadese.

La vita privata di Elon Musk

Elon Musk ha una vita privata piuttosto intensa e travagliata. Nel 2000 ha sposato la scrittrice canadese Justine Wilson, dalla quale ha avuto sei figli. Il primogenito è morto prematuramente. La coppia si è poi separata nel 2008. Musk è convolato a nozze due anni dopo con l’attrice inglese Talulah Riley. Nel 2012 la rottura ma i due si sono poi risposati nel 2013. Un anno dopo la separazione definitiva e nel 2016 il divorzio ufficiale.

Nel frattempo Elon Musk ha frequentato per un anno la bionda attrice Amber Heard, conosciuta ai più come ex moglie di Johnny Depp e star del blockbuster Aquaman. L’incontro tra Elon Musk e Grimes è avvenuto nel 2018, grazie ad alcuni amici in comune. Il debutto ufficiale della coppia è avvenuto al Met Gala. Più volte si è parlato di un terzo matrimonio per Musk ma il diretto interessato ha preferito allargare prima la famiglia.