Elodie e Simona Ventura: chiarimento dopo la bocciatura a X Factor

By

Elodie e Simona Ventura a Castrocaro 2019: chiarimento dopo X Factor

A distanza di dieci anni è arrivato il chiarimento tra Elodie Di Patrizi e Simona Ventura. Forse non tutti sanno che prima di arrivare seconda ad Amici nel 2015 la cantante italo-francese ha tentato la strada di X Factor. A bloccare il percorso di Elodie proprio la Ventura, all’epoca una delle giurate del talent show, che ha bocciato la giovane artista. Un aneddoto che Super Simo ha voluto raccontare sul palco del Festival di Castrocaro 2019, dove si è trovata in giuria accanto alla Di Patrizi. La presentatrice ha sottolineato ai concorrenti dell’evento di come spesso le carriere nascano da delusioni e provini falliti. Tra i tanti esempi quello di Elodie che, nonostante la bocciatura a X Factor e la mancata vittoria ad Amici, è riuscita comunque ad affermarsi nel mondo della musica.

Elodie ringrazia Simona Ventura a Castrocaro 2019

“All’epoca ti ho bocciato perché ti ritenevo troppo acerba ma col tempo sei sbocciata e hai mostrato tutto il tuo talento”, ha spiegato Simona Ventura a Elodie Di Patrizi e a tutto il pubblico del Festival di Castrocaro. “Grazie Simona, ma hai fatto bene. A quei tempi non ero ancora pronta per questo mondo, avevo solo 18 anni. Anche se devo ammettere che ci rimasi malissimo”, ha replicato l’ex pupilla di Emma Marrone. Dunque, nessun rancore tra Elodie e Simona: la Di Patrizi, da ragazza intelligente e matura qual è, ha ben compreso le motivazioni della presentatrice e capito che nel programma Sky non avrebbe sicuramente espresso tutto il proprio potenziale.

Elodie: la sua Margarita è una delle hit dell’estate 2019

Dieci anni dopo quella bocciatura a X Factor, Elodie Di Patrizi è oggi una delle cantanti più ascoltate in Italia. Margarita, l’ultimo feautiring realizzato in collaborazione con Marracash, è diventato uno dei tormentoni dell’estate 2019. Non solo, di recente il brano è riuscito ad ottenere pure il disco d’oro, mentre Nero Bali, hit dello scorso anno, è stato certificato con il doppio disco di platino.