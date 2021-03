Elodie sbotta dopo critiche e offese sul provino a X Factor: “Frustrati, str..”

Elodie è finita nel mirino dei leoni da tastiera nelle ultime ore, ma non è rimasta in silenzio. La cantante è reduce da un grandissimo successo al Festival di Sanremo 2021, dove ha partecipato come co-conduttrice accanto ad Amadeus, ma la cattiveria della gente non conosce limiti o sentimenti. Elodie ha incantato l’Ariston con la sua bellezza ma anche con un monologo sulla sua vita che ha tenuto tutti incollati alla televisione. Non c’è stato l’applauso in platea solo perché la platea era vuota, altrimenti Elodie sarebbe tornata a casa con un lungo applauso di approvazione. La cantante è entrata nel cuore degli italiani raccontato la sua umiltà che ha mantenuto negli anni, oltre che con la sua voce e la sua capacità di fare suo il palcoscenico.

Se da una parte ci sono le tante persone che hanno approvato e apprezzato, dall’altra i maligni sono sempre all’erta e pronti a dire la loro. Come se il mondo non andasse avanti senza la loro opinione che però diventa puntualmente un’offesa o una cattiveria gratuita. In queste ore è stato postato su Instagram il video del provino di Elodie a X Factor. Era il 2008, lei aveva 18 anni e si è presentata in tutta la sua semplicità, accompagnata dalla sua voce già incantevole. Elodie ha visto questo video e ha letto i commenti allo stesso, leggendo anche le cattiverie dette sul suo conto. Quindi ha deciso di sfogarsi sui social con un video tra le stories su Instagram.

Ha fatto notare i commenti senza senso scritti su una ragazza di 18 anni, l’età che aveva all’epoca, e ha risposto punto per punto. A chi l’ha definita “piccola trans”, per esempio, ha detto che non lo è ma non si tratta di un’offesa, quindi non si spiega quale sarebbe il problema. Qualcuno ha scritto invece che crescendo si è rifatta come tutte le altre; qui Elodie ha risposto dicendo che non è rifatta ma anche se lo fosse non sarebbero affari loro. Infine ha letto un commento in cui ha ricevuto critiche per il modo in cui era vestita al provino. “Non avevo una lira, mi so messa un pantalone e una maglietta”, ha detto.

Infine Elodie ha fatto un commento su questa cattiva abitudine di offendere la gente gratuitamente sui social. A fine video quindi ha detto: “Ci stanno un sacco di stronzi frustrati, a commentare il video di una ragazzina di 18 anni. Che tristezza infinita”.