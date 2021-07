Elodie protagonista del film Ti mangio il cuore: debutto come attrice

Elodie Di Patrizi debutta come attrice: in arrivo il suo primo film, Ti Mangio il Cuore. Sono lontani i tempi in cui il pubblico l’ha conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, con i suoi capelli corti e rosa e la sua timidezza, e quell’innata eleganza che l’ha sempre caratterizzata. Ma guardandosi indietro non può che essere felice e soddisfatta della sua carriera: c’è sempre stata la musica, poi è arrivata la co-conduzione a Sanremo e adesso la recitazione. Il suo sogno era fare la cantante, ce l’ha fatta e ha raggiunto anche altri obiettivi. Obiettivi che forse non si era prefissata, che magari sono arrivati un po’ a sorpresa ma che non si è lasciata sfuggire. Fatto sta che oggi non solo la musica fa parte della vita di Elodie, ben presto debutterà come attrice.

Nei mesi scorsi è venuto fuori il suo contratto con un’agenzia di attori, oggi l’annuncio ufficiale. Il primo film di Elodie Di Patrizi si intitola Ti Mangio il Cuore, è diretto da Pippo Mezzapesa ed è tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. La produzione è Indigo Film e Rai Cinema. Elodie si sta godendo quindi questi mesi di vacanze estive ma con la testa già alla prossima stagione. In autunno infatti sarà impegnata sul set del film: questo è il periodo scelto per le riprese, anche se non si conoscono precisamente i giorni e i tempi al momento.

Mezzapesa ha spiegato di aver scelto Elodie per il suo film perché “è forza, istinto, bellezza”. Tutto ciò che lui stava cercando nel personaggio che la cantante dovrà interpretare; lui è molto felice del fatto che l’ex Amici inizi con lui questo suo nuovo percorso. Sul profilo Instagram della Volver, la sua agenzia, ci sono anche le prime dichiarazioni di Elodie in vista del debutto come attrice:

“Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”

La trama di Ti Mangio il Cuore, il primo film di Elodie per il cinema

Ti mangio il cuore è un film per il cinema che narra della cosiddetta “quarta mafia”, un’inchiesta sul mondo criminale ancora poco conosciuto della Società Foggiana. Una criminalità che ha agito in modo indisturbato fino a poco tempo fa e che per questo è diventata più feroce e spietata di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Nel film il fenomeno verrà raccontato attraverso le storie dei suoi personaggi, con un occhio particolare alle faide che vanno avanti da anni e non risparmiando nessun dettaglio. Neanche i modi in cui i criminali si liberano delle vittime, anche a costo di dare i corpi in pasto ai maiali.