Elodie “panterona” nell’ultimo video, lei: “Mi piaccio, ma è da vili scriverlo”

Elodie ci ha messo la faccia e si è difesa da un articolo che ha poco gradito. L’articolo in questione è di Dagospia, che ha parlato dell’ultimo videoclip della cantante in cui è, come sempre, seducente e sensuale. Elodie è la sensualità fatta a persona, in realtà, e non avrebbe di certo bisogno di togliersi vestiti o indossarne di particolari per risultare più sensuale. Lo sarebbe anche con una tuta. Eppure lei si mostra come le va, perché le piace e perché non c’è niente di male. E soprattutto: perché no? Scelta condivisibile o meno, si può essere d’accordo come anche no sulle scelte di un artista, ma nell’articolo di Dagospia sono stati usati dei toni che a Elodie non sono andati giù. Non del tutto almeno.

“Vai Elodie, mostraci la chia..a (così evitiamo d’ascoltare la tua modestissima canzone)”, si legge a inizio articolo in questione. Poi l’autore ha proseguito ha usato dei termini coloriti e colorati per parlare di chi si ritroverà a guardare il video di Elodie, uomini per lo più. Il video in questione è quello di Bagno a mezzanotte, in cui la cantante appare, secondo loro, in versione “panterona smandra..ona”. “Oltre a fare del bene ai vostri occhi”, si legge ancora, si farà del bene anche all’Ucraina perché i ricavati della vendita del singolo sono destinati al supporto di progetti di Save the Children. Un’iniziativa lodevole e portata alla luce da Dagospia stesso. Il linguaggio usato nell’articolo però non ha convinto del tutto la diretta interessata, in alcuni passaggi almeno.

In una serie di video su Instagram, Elodie ha principalmente chiarito di non essersi offesa. Si reputa una persona libera e non ha mai avuto problemi a mostrare il suo corpo; come ha ricordato lei stessa, inoltre, in passato ha fatto anche la cubista. “Mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo”, ha ammesso senza troppi giri di parole. Si è detta orgogliosa di ciò che fa, ma qualcosa però di sbagliato ai suoi occhi c’è:

“Mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli a questo punto, confusi, spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre”

Quindi Elodie ha ricordato che all’estero è normale vedere videoclip come il suo. Anzi, lo era già decenni fa: i video di Madonna ne sono un esempio. Per Elodie non c’è niente di male nel mostrare il corpo ed è un modo per esprimersi tanto quanto altri, senza dimenticare che alcune parti del corpo, in particolare quelle che mostra nel video, si vedono normalmente in spiaggia. E infine: “Comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili”. Insomma, a Elodie non ha dato tanto fastidio il contenuto quanto la forma: per lei, e non solo per lei magari, certi termini potevano essere evitati.