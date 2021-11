Elodie, Marracash e il presunto flirt con Rosmy: finalmente tutta la verità

Nonostante siano rimasti in ottimi rapporti continua a far discutere la rottura tra Elodie e Marracash, avvenuta a due anni dal primo incontro. Per settimane si è parlato di un presunto colpo di testa, un flirt del rapper, che avrebbe minato il suo rapporto con l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Qualcuno ha infatti insinuato una passione segreta tra Fabio Bartolo Rizzo – questo il vero nome del cantante – e la collega Rosmy.

Quest’ultima, poco nota al grande pubblico, ha ora deciso di rompere il silenzio e chiarire una volta per tutte la faccenda. In un’intervista rilasciata a Fanpage Rosmy ha spiegato che tutti questi pettegolezzi l’hanno travolta, come un pugno allo stomaco. La cantante non è infatti abituata a questo tipo di trattamento. Ma perché scrivere all’indomani del gossip la frase sibillina “lo scopriremo solo vivendo”?

“Per me era un modo per rispondere al gossip. Quello che ho scritto evidentemente ha creato molto movimento intorno, capisco che potesse suonare allusivo, ma significava solo “tanto la verità verrà a galla, quindi lo vedremo”

La verità su Marracash e Rosmy

Rosmy ha dunque ammesso di non conoscere personalmente Marracash. Forse si sono incrociati a qualche evento musicale ma non c’è mai stato modo neppure per stringersi la mano. Insomma una fake news bella e buona tanto che la diretta interessata non ha ancora capito come e perché il suo nome sia stato associato al famoso rapper.

Lo stesso Marracash su Twitter ha chiarito qualche tempo fa di non avere alcuna relazione con Rosmy dopo l’addio ad Elodie. La Di Patrizi, dal canto suo, non ha mai commentato la faccenda, forse ben conscia che non c’era nulla di concreto.

Elodie oggi ha un nuovo fidanzato

Elodie e Marracash si sono lasciati in maniera pacifica. Ignoti i motivi della separazione ma l’artista ha parlato di un cerchio chiuso, una storia forse che non aveva più nulla da dare dopo due anni intensi e impegnativi per entrambi. Oggi Marracash risulta single mentre Elodie ha una nuova frequentazione.

L’italo-francese è stata pizzicata più volta dai paparazzi con l’ex modello oggi manager di Armani Davide Rossi. Elodie non ha però ancora ufficializzato la sua nuova liaison che arriva dopo una serie di amori sbagliati. Prima di Marracash ha amato Lele Esposito, conosciuto nella Scuola di Amici.