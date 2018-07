Elodie è tornata insieme all’ex fidanzato Andrea Maggino: ora è ufficiale

By

Elodie e Lele si sono lasciati: lei è tornata con l’ex fidanzato Andrea Maggino

Ora è ufficiale: Elodie Di Patrizi di Amici è tornata insieme all’ex fidanzato Andrea Maggino. Dopo i gossip dell’ultimo periodo è stato proprio il deejay pugliese a condividere sui social network uno scatto insieme alla cantante italo-francese. Sono stati confermati dunque i recenti pettegolezzi, che volevano un riavvicinamento tra i due. Elodie e Andrea sono stati insieme per un lungo periodo per poi lasciarsi quando la giovane è entrata nella Scuola di Maria De Filippi. Qui si è innamorata di Lele Esposito ma la storia con il collega è stata piuttosto travagliata. Tanti tira e molla, ripensamenti e momenti di crisi. Per questo Elodie e Lele si sono mollati definitivamente lo scorso autunno.

Elodie di Amici felice con Andrea ma protegge la sua privacy

Elodie Di Patrizi appare molto felice con Andrea Maggino. Indubbiamente tra i due c’è sempre stato un forte legame, che è andato oltre il tempo e le distanze. Nonostante tutto la cantante vuole mantenere la sua privacy il più riservata possibile e per questo non ama condividere con i fan i momenti di intimità e amore. Una “tattica” che Elodie ha usato pure con Lele Esposito. La Di Patrizi vuole far parlare della sua carriera piuttosto che della sua vita privata.

Andrea Maggino: chi è il fidanzato di Elodie

Andrea Maggino ha 30 anni ed è un deejay di Gallipoli. A soli venti anni è diventato il resident Dj della Spiaggia più in voga del Salento: il Samsara Beach. Dal 2009 è resident anche nei famosi Martedì del Villaggio al Rio Bo nella pista dedicata al Samsara. Innumerevoli le sue pubblicazioni, la più importante sicuramente è quella inclusa in Salento calls Italy, con la realizzazione del pezzo di successo: Occhi turchini.